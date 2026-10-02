Messi llegó a la Argentina para disputar su último partido con la Selección El astro rosarino aterrizó en el país junto a su familia de cara a su gran despedida del próximo martes ante Benín. Tras anunciar su retiro internacional luego del Mundial 2026, el capitán vivirá una jornada que promete ser histórica.

Lionel Messi arribó a la Argentina en las primeras horas de este viernes para afrontar lo que será su último partido oficial con la Selección nacional. El ídolo y campeón del mundo aterrizó en Rosario, su ciudad natal, a bordo de un vuelo privado. El “10” llegó acompañado por su círculo más íntimo: su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— y su madre, Celia Cuccittini.

Aunque el cronograma detallado del capitán durante estos días se mantiene bajo reserva, se especula fuertemente con su presencia este sábado en el estadio Monumental. Allí, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso a las 21 horas, buscando darle continuidad a la ventana de amistosos internacionales tras la reciente goleada por 4 a 0 ante Bolivia en Córdoba.

La gran despedida y un legado imborrable

El momento culminante de su estadía en el país será el martes 6 de octubre. A partir de las 20 horas, Messi se calzará por última vez la camiseta de la Selección mayor en el duelo frente a Benín, en lo que promete ser una noche cargada de emoción y agradecimiento por parte de los fanáticos del fútbol.

Cabe recordar que el crack rosarino oficializó el final de su ciclo el pasado 31 de agosto a través de una emotiva carta, apenas 33 días después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, certamen en el que tuvo una brillante actuación individual registrando ocho goles y cuatro asistencias.

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Con su adiós del próximo martes, se cerrará una trayectoria de más de 20 años defendiendo los colores patrios. Messi dejará un legado inigualable en la historia del combinado nacional, acumulando 125 goles y 66 asistencias en 207 partidos disputados. En su palmarés con la albiceleste quedarán grabadas a fuego sus conquistas más gloriosas: la Copa América en sus ediciones 2021 y 2024, la Finalissima y el histórico Mundial de Qatar 2022.