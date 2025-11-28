Colapinto largará último en la carrera Sprint en el Gran Premio de Qatar El argentino y su compañero Pierre Gasly tuvieron los dos peores tiempos de la qualy

Oscar Piastri largará primero la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, que puede ser fundamental en la definición del Campeonato de Pilotos. El australiano giró en 1:20.055 y superó a George Russell, que comenzará segundo. El otro McLaren, al mando de Lando Norris, iniciará en la tercera colocación. Max Verstappen quedó sexto.

Con tres citas por delante, la Sprint será fundamental en la pelea por el título: Norris lidera con 390 puntos, 24 unidades por delante de sus dos escoltas, Verstappen y Piastri (ambos con 366).

Los Alpine tuvieron una mala performance en Qatar con Franco Colapinto quedando último con un registro de 1:22.364, que lo ubicó a tan solo 0.252 de la mejor vuelta de su compañero Pierre Gasly, quien comenzará 19°.

“No tuve grip (agarre) en toda la sesión. Creo que es más el hecho de tener poca carga. Después de la FP1, los dos (por Gasly) rompimos mucho el piso”, confesó el argentino.

La carrera Sprint se desarrollará este sábado a partir de las 11 de la mañana de Argentina y será a 19 vueltas: repartirá puntos para los ocho primeros, con 8 unidades para el ganador. Luego, en el segundo turno, se celebrará la clasificación (a las 15.00) para ordenar la grilla de la carrera principal a 57 giros que será el domingo 30 de noviembre a partir de las 13.00.