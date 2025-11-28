Verón justificó el espaldazo de Estudiantes, dijo que no fue “contra Central” y advirtió: “Esto puede terminar en un descenso” El presidente de Estudiantes se refirió a la sanción al Pincha del Tribunal de Disciplina de la AFA, explicó por qué se manifestó en desacuerdo con el título otorgado al Canalla y admitió que deberá estar “alerta” ante posibles represalias deportivas para el equipo platense.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, habló por primera vez en público del enfrentamiento que mantiene con la conducción de la AFA a partir de las críticas del club platense al campeonato que le otorgaron a Rosario Central, una vez terminada la temporada regular. Entre otras consideraciones, aclaró que no tiene nada contra el Canalla, reconoció que le teme a posibles represalias deportivas y afirmó que no quiere ser presidente de la casa madre del fútbol argentino.

El Pincha se manifestó en desacuerdo con la decisión de proclamar campeón al conjunto de Ariel Holan. Después, sus jugadores le dieron la espalda a los auriazules en el último partido que jugaron en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura. Eso motivó una sanción del Tribunal de Disciplina: dos fechas de suspensión para los futbolistas a partir de 2026 y seis meses sin funciones a Verón.

Luego de las declaraciones de muchos dirigentes a favor de la AFA, pero en especial las que hizo Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudia Tapia, este viernes la Brujita rompió el silencio. “No respondí porque no corresponde. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio, de un país en el que nos jactamos de tener los mejores futbolistas, que así es, me parece que no se pueden dar este tipo de chicanas donde se les falta el respeto a una institución o se la amenaza”, dijo.

A su vez, en declaraciones a Radio con vos, Verón fue muy crítico de la gestión de la AFA: “Sobre mi persona, lo tomo como una chicana y me río, son cuestiones que rodean las redes sociales, pero lo que sí es grave la amenaza a una institución y un dirigente en un ámbito que no corresponde. La bajeza para amenazar a una institución como Estudiantes de que el año que viene la va a pasar mal, me llama la atención. Vamos a tener que estar atentos”.

“Yo nací en el fútbol, jugué y viví todo tipo de situaciones. Conozco cómo son los manejos, qué se hace y qué no. No es que me lo pueden esconder porque no vengo de otro palo. Yo las viví todas, en el fútbol local y el internacional. Todo lo que me puedan describir yo ya lo víví en carne propia. Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar, y el club lo hizo”, explicó.

Cuando lo consultaron sobre a qué se refería con la última frase, no anduvo con vueltas: “Puede terminar con un descenso, malos arbitrajes. Porque hoy está pasando, estamos acostumbrados. No puede ser que esté pensando siempre en lo que va a pasar en un partido de acuerdo con el árbitro que te toque. Hay buenos y malos arbitrajes, pero también hay toda una cuestión que sobrevuela en los partidos. Y nosotros lo primero que vemos es quién nos toca como árbitro y quién nos toca en el VAR. Porque se decide ahí”.

Verón también aclaró que no quiere ser presidente de AFA y aseguró que no tiene una “bandera política”, para despegarse de la disputa entre Javier Milei y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. “Sí me interesa que los clubes tengan una impronta más fuerte y prolija, que los torneos sean mejores, que los recursos sean más, que la gente pueda ir en forma masiva a ver sus equipos de local y visitante”, declaró.

El espaldazo a Central y el título

También dio sus argumentos de la postura que tomó el conjunto platense tras la reunión de Comité Ejecutivo en la que se consagró Central, algo que para la Brujita fue anormal: “Lo que se puso a consideración no estaba en la orden del día. Se convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento del playoff actual, lo otro viene impuesto sobre algo que termina siendo un campeonato que ya había empezado. Lo que se puso en consideración fue hacer un reconocimiento, que es muy distinto darle una estrella a un equipo. Esto no es contra alguien”.

Al mismo tiempo, cuestionó la estrella que sumó el elenco rosarino: “El torneo a Central, lamentablemente, se lo dieron porque no estaba en juego, nunca se informó, si no, todos hubieran tomado otra postura. A Central hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos, a lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón, me parece que no sucedió acá”.

Además, aclaró que la postura del club “no es contra Central”, sino contra lo que ocurrió y, al ser consultado sobre por qué Estudiantes es el único que se posicionó en la vereda de enfrente y no lo acompañaron ni Boca ni River, contestó: “Habrá que preguntarles a ellos”.

Finalmente, mandó un claro mensaje a los dirigentes de la AFA: “Me parece que si vos ves todas las manifestaciones que hay, tenés que sentarte y reflexionar, hay que rever qué estás haciendo bien y qué mal”.