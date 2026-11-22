Colapinto, tras su gran resultado en Las Vegas: “Es lindo haber peleado con los equipos de adelante” El piloto argentino de Alpine finalizó sexto tras la penalización a Charles Leclerc, sumó ocho puntos y cortó una racha de seis carreras sin unidades. Además, en la previa de la prueba nocturna, celebró la consagración de Boca en la Copa Sudamericana.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas al finalizar en el sexto puesto, resultado que le permitió sumar ocho puntos y cortar una racha de seis competencias sin unidades desde su séptimo lugar en Madrid. “Es lindo haber peleado con los equipos de adelante”, expresó el corredor nacido en Pilar tras la vigésima primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición en pista, pero ascendió un lugar en el clasificador definitivo debido a la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc por chocar con su compañero de equipo, Lewis Hamilton. De esta manera, el argentino igualó su mejor marca de la temporada, conseguida anteriormente en Canadá.

Al analizar el desarrollo de la competencia, el piloto detalló las complicaciones que atravesó en los primeros giros con los neumáticos blandos: “Al principio no sé qué pasó, no tenía nada de grip, iba para atrás, bloqueando mucho, patinando y cuando te pasan con las rectas largas y la energía es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar. Fue una carrera larga, divertida para ver para los fanáticos”.

Pese a ese inicio adverso y a las incertidumbres previas sobre la degradación de las gomas y el graining por el frío en la pista, el rendimiento del equipo francés le permitió recuperarse y completar una gran cosecha junto al quinto puesto de su compañero Pierre Gasly. “Estoy contento con los puntos y el puesto seis y cinco de Pierre. Seguiremos trabajando para las próximas dos fechas que faltan. Es lindo haber peleado con los de adelante, con Leclerc; es difícil cuando empezás a pelear mucho y se corta el tren. Levanté mucho con la doble bandera amarilla y perdí tiempo”, explicó.

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De cara al cierre del calendario, Colapinto destacó el valor de medirse de igual a igual con las escuderías de punta: “Competir con ellos es una experiencia. Me voy contento con el resultado, buenos puntos para el equipo”.

Festejo xeneize en la previa

La satisfacción del pilarense había comenzado horas antes de subirse al monoplaza. Reconocido fanático de Boca Juniors, Colapinto siguió la final de la Copa Sudamericana en la que el equipo argentino derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla. Durante su caminata por el Las Vegas Strip rumbo al paddock, el piloto celebró el título: “Arrancamos bien la noche. Sí, lo vi, estoy muy contento. Buen arranque”.