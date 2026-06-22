Con un doblete de Messi, Argentina venció a Austria y selló su clasificación a la próxima ronda Tras fallar un penal en el arranque, el capitán se redimió y anotó los dos tantos para el triunfo por 2 a 0. Finalizado el encuentro, destacó el valor de la victoria y remarcó la intensidad del certamen: "Estoy muy feliz y disfrutando de este momento".

La Selección Argentina logró el objetivo principal y ya está en la próxima fase del Mundial 2026. Con otra actuación estelar de Lionel Messi, la Albiceleste derrotó por 2 a 0 a Austria en la segunda fecha del Grupo J y se aseguró matemáticamente la clasificación a los 16avos de final del certamen.

El encuentro no comenzó de la manera más sencilla para el equipo nacional. A los 7 minutos del primer tiempo, el astro rosarino no pudo convertir un penal, lo que generó un clima de tensión inicial ante un rival ordenado. Sin embargo, el capitán demostró una vez más su jerarquía y resiliencia para revertir la historia. A los 37 minutos de la etapa inicial, tras recibir una precisa habilitación, Messi abrió el marcador para encaminar el partido. Ya en el desenlace, cuando transcurría el quinto minuto de tiempo adicionado, el “Diez” volvió a aparecer para sellar el 2 a 0 definitivo y firmar su doblete.

La palabra del capitán: “Fue un partido duro y trabajado”

Tras el pitazo final y consumado el pase a la siguiente ronda, el número 10 analizó el triunfo y transmitió su alegría. “Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo. Creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista en declaraciones dejando en claro que se encuentra “disfrutando de este momento”.

Asimismo, el máximo goleador histórico de los Mundiales hizo hincapié en la complejidad del seleccionado europeo y en la paridad que caracteriza a esta Copa del Mundo. “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”, concluyó Messi, quien ya enfoca la mira en los próximos desafíos del equipo dirigido por Lionel Scaloni en su camino hacia el gran objetivo.