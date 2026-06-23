Argentina ya tiene día, hora y sede confirmada para los 16avos de final del Mundial 2026 Tras asegurar el primer puesto del Grupo J, la Selección dirigida por Lionel Scaloni jugará el viernes 3 de julio en Miami. Ahora, el vigente campeón espera por la definición del Grupo H para conocer a su próximo rival.

La Selección Argentina ya mira de reojo la etapa de eliminación directa. Luego de asegurar el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026, el conjunto nacional confirmó cuándo y dónde volverá a presentarse por los 16avos de final: será el próximo viernes 3 de julio, a las 19:00 (hora argentina), en el imponente Miami Stadium, también conocido tradicionalmente como Hard Rock Stadium.

El equipo albiceleste selló su clasificación como líder absoluto de la zona gracias a la reciente victoria por 2 a 0 frente a Austria, sumada al posterior triunfo de Argelia por 2 a 1 sobre Jordania. Esta combinación de resultados terminó de garantizar matemáticamente el lugar de privilegio para el campeón defensor.

Con este escenario a favor, la Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el sábado 27 de junio ante Jordania, en la ciudad de Dallas. Al tener el primer lugar asegurado, todo indica que Lionel Scaloni aprovechará el encuentro para administrar las cargas físicas de sus principales figuras y realizar diversas variantes pensando en el desgaste de la fase eliminatoria.

A la espera del rival y la hoja de ruta definida

En la instancia de 16avos de final, la Albiceleste deberá medirse ante el segundo clasificado del Grupo H. Dicha zona aún se encuentra abierta y tiene como protagonistas a España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

El adversario definitivo se dará a conocer este viernes 26 de junio a partir de las 21:00 (hora argentina), momento en el que se disputarán en simultáneo los encuentros decisivos entre Uruguay-España y Cabo Verde-Arabia Saudita.

Por otro lado, la obtención del primer puesto le permite al equipo nacional ordenar su camino en el cuadro del certamen. De lograr avanzar en su llave de 16avos, Argentina volvería a jugar por los octavos de final el martes 7 de julio, a las 13:00 horas, en la ciudad de Atlanta.