Con un gol sobre la hora, España derrotó 2-1 a Bélgica y enfrentará a Francia en semis Con un gol de Mikel Merino en los minutos finales, la Roja derrotó 2-1 a Bélgica y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

España se convirtió en semifinalista del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica en un intenso encuentro correspondiente a los cuartos de final, disputado en el estadio Los Ángeles de Inglewood. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo con un gol de Fabián Ruiz, pero Charles De Ketelaere igualó para los belgas a los 40 de esa misma etapa. Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, Mikel Merino apareció a los 42 minutos del complemento para sellar la clasificación española.

El desarrollo del encuentro reflejó un claro dominio de la selección española. La Roja controló el 64% de la posesión de la pelota, generó 17 remates al arco frente a los cinco de Bélgica y completó 603 pases, más del doble que su rival, que registró 247. A pesar de la intensidad del duelo, el árbitro no mostró tarjetas rojas durante los 90 minutos.

Con este resultado, España confirmó el gran nivel que viene exhibiendo a lo largo del certamen y dio un nuevo paso en su objetivo de conquistar el título mundial. El equipo llega a las semifinales luego de una sólida campaña, que incluyó el triunfo por 1-0 sobre Portugal en la instancia anterior, y ahora buscará un lugar en la gran final frente a Francia.