Detuvieron a un hombre armado tras irrumpir en la concentración de Inglaterra El episodio ocurrió horas antes del cruce ante Noruega. El intruso ingresó alterado con una llave inglesa y fue reducido por el personal de seguridad.

La concentración de la selección de Inglaterra sufrió un nuevo incidente de seguridad horas antes de jugar ante Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. Un hombre ingresó armado con una llave inglesa a una de las sedes del equipo en Kansas City.

De acuerdo a lo que informó el medio inglés Daily Mail, el hecho ocurrió en la previa ante los noruegos que se jugará este sábado a las 18. El episodio tuvo lugar en la sede del centro de prensa KC Parks, ubicada a corta distancia del centro de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village.

Según lo informado, el hombre portaba una llave inglesa y mostraba signos de alteración. Logró acceder al recinto mientras elevaba la voz. El medio mencionado, precisó que el sospechoso fue interceptado y desarmado sin que se produjeran daños personales.

“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, explicó el diario.

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Cuando sucedió el incidente, en el centro de prensa se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff del seleccionado. El plantel se encontraba en la misma sede, ya que Thomas Tuchel, el asistente técnico Anthony Barry y varios jugadores se preparaban para una rueda de prensa. Tras el episodio, las fuerzas de seguridad de Kansas City lograron detenerlo poco después.

No es el primer incidente que sufre la selección de Inglaterra en este Mundial. Días antes del comienzo de la cita, sufrieron el robo de varios elementos de trabajo. El hecho delictivo ocurrió durante el traslado de la delegación desde Florida hasta Kansas City, la sede de concentración del equipo durante la fase de grupos.

Entre los objetos robados se encontraban los botines diseñados a medida para figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, además de pelotas oficiales, pizarras tácticas y dispositivos de análisis de rendimiento.