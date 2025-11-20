Conmebol confirmó que la Finalissima entre Argentina y España se jugará en marzo El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que la Finalissima entre Argentina y España —un duelo estelar que reunirá a Lionel Messi y Lamine Yamal— se disputará en marzo de 2026 en un estadio neutral. La fecha ya fue definida, aunque la sede aún no fue revelada públicamente.

Domínguez brindó la confirmación este jueves a la agencia AFP y a un medio paraguayo. El encuentro, que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa, es uno de los más esperados del calendario futbolístico, a solo tres meses del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, donde la Selección argentina intentará defender el título.

Aunque el dirigente evitó confirmar el lugar elegido, medios internacionales señalan que Doha sería la sede del partido. De acuerdo con el diario español Marca, el escenario seleccionado sería el Estadio Lusail, el mismo que albergó la final del último Mundial.

Durante el proceso de selección también se analizaron candidaturas de Londres —sede de la edición pasada en Wembley—, Arabia Saudita y Uruguay. Sin embargo, la infraestructura de última generación y la experiencia organizativa de Qatar habrían sido determinantes para inclinar la decisión.

La Finalissima, conocida oficialmente como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, volvió al calendario en 2022 como un puente competitivo entre Sudamérica y Europa. Sus antecedentes se remontan a las Copas Artemio Franchi de 1985 y 1993. La edición inaugural fue ganada por Francia ante Uruguay.