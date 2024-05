Copa América: Paulo Dybala rompió el silencio y habló de su ausencia en la lista de Scaloni El cordobés se refirió a su ausencia para los próximos amistosos ante Ecuador y Guatemala, en Estados Unidos, y se descartó para la Copa América 2024.

Paulo Dybala habló en las últimas horas sobre su sorpresiva ausencia de la lista de 29 convocados que presentó el entrenador Lionel Scaloni, de cara a los amistosos de junio y la Copa América. El cordobés fue el nombre más importante que se perderá el torneo, y las razones tendrían que ver con motivos futbolísticos y no físicos.

“Creo que he hecho grandes cosas esta temporada, tenía confianza en que me convocaran. Fue un golpe duro para mí, ser parte de la Selección es una de las mejores cosas que me pasaron”, dijo en una entrevista brindada en las últimas horas a The Athletic, The New York Times.

“También creo que es difícil para los entrenadores tener que elegir. Respeto la decisión de Scaloni. Tengo una muy buena relación con él y definitivamente tomó la decisión por el bien del equipo”, aseguró.

Finalmente, sostuvo que será un hincha más cuando Argentina busque la defensa del título. Recordemos que Dybala tampoco estuvo en la Copa América 2021, que significó el primer título del ciclo Scaloni.

“Estaré alentando desde casa como siempre que no estoy en la Selección. Tengo muchos amigos en el equipo y espero de todo corazón que vuelvan a ganar la Copa América”, cerró.