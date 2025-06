Cristiano Ronaldo reconoció que un club argentino lo llamó y habló de Lionel Messi "He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina", soltó en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo cuenta las horas para enfrentar a la poderosa España de Lamine Yamal (vigente campeona de la Euro) en la final de la Nations League. Pero en una conferencia de prensa reconoció que clubes argentinos lo llamaron para jugar.

Tras mencionar que siente un gran cariño por la tierra de Lionel Messi porque su mujer también nació ahí, el capitán de Portugal confirmó una bomba. “He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”, soltó en conferencia de prensa.

Aunque no hizo mención al equipo en cuestión, el delantero inmediatamente explicó que no disputará el gran certamen con ninguna institución pese a los distintos intentos que realizaron para convencerlo.

De todas formas, el Bicho no descartó la posibilidad de vestir la camiseta de un club local más adelante. “Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé”, lanzó entre risas. Segundos después, confesó: “Lo veo difícil, pero me gusta mucho. No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir”.

Para cerrar, resaltó: “También tengo cariño por Messi, aunque hemos sido rivales durante muchos años. Como dije en varias entrevistas, estuvimos en el escenario durante 15 años. Yo le traducía en las galas. Tengo cariño por él porque siempre me respetó mucho”.

Portugal y España se verán las caras este domingo 8 de junio desde las 16 horas de Argentina, momento en el que disputarán la final de la Nations League en el Allianz Arena.