Luego de perder la final del Mundial 2026 ante España, los jugadores de la Selección argentina utilizaron sus redes sociales para expresar lo que les dejó esta nueva experiencia mundialista. Por su parte, Rodrigo De Paul compartió un duro mensaje en el que cuestionó a quienes, a lo largo del torneo, se dedicaron a criticar a la albiceleste.
“Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que los argentinos estábamos viviendo”, expresó De Paul.
Luego, continuó con dureza: “Nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode… Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo”.
También dedicó unas palabras para el desenlace del partido final: “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”.
“Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino”, cerró el posteo De Paul. El mediocampista fue titular en 6 de los 7 partidos que disputó en el mundial y completó casi 500 minutos en cancha.
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