Scaloni habló de la bandera de Malvinas y desmintió las teorías conspirativas tras la final del Mundial El entrenador de la selección Argentina aseguró que nadie les hizo observaciones por la bandera desplegada tras el partido con Inglaterra y negó conocer las versiones sobre supuestas presiones que circularon en redes sociales después de la derrota frente a España. También hizo un balance del torneo y destacó la entrega del plantel.

Lionel Scaloni habló este lunes por primera vez tras regresar al país luego de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y se refirió a dos de los temas que más repercusión generaron en las últimas horas. La bandera de las Islas Malvinas exhibida por los jugadores después de la semifinal frente a Inglaterra y las teorías conspirativas que circularon en redes sociales tras la definición del certamen.

Antes de viajar junto a su familia hacia Pujato para descansar unos días, el entrenador también valoró el rendimiento de su equipo, aseguró que se va “con la tranquilidad” de haber dejado todo en la cancha y agradeció el respaldo que recibió el plantel a pesar de no haber podido retener el título.

En declaraciones a LN+, Scaloni fue consultado por la bandera argentina con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas” que los futbolistas desplegaron tras eliminar a Inglaterra, una imagen que despertó especulaciones sobre una eventual sanción por parte de la FIFA.

“Por la bandera no nos dijeron nada, no sé si habrá algún problema en un futuro, pero no nos dijeron nada. Yo la vi como ustedes”, respondió el entrenador, quien además destacó la actitud de sus dirigidos durante todo el torneo.

“Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter, de defender esta camiseta y ojalá que el día de mañana el que tenga que venir a la selección como jugador dé lo mismo porque es una buena señal”, sostuvo.

Otro de los temas que abordó fue la ola de versiones y teorías conspirativas que se multiplicó en las redes sociales luego de la derrota frente a España, muchas de ellas vinculadas a supuestas presiones externas o intereses detrás del resultado de la final. Ante esa consulta, Scaloni fue categórico: “No veo redes y no tengo idea de presiones”.

El entrenador también descartó cualquier conflicto puertas adentro del plantel cuando le preguntaron por supuestos problemas entre los jugadores. “No puedo creer lo que me están preguntando”, respondió con sorpresa.

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Más allá de esos temas, Scaloni hizo un balance del Mundial y destacó la entrega de sus futbolistas. “Yo estoy bien, tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final, eso es lo mejor que nos llevamos”, afirmó.

También resaltó el recibimiento que la selección tuvo al regresar al país, aunque reconoció que todavía cuesta asimilar la derrota. “El recibimiento fue impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, pero cuesta digerir que no ganaste. Llevamos el ADN ganador, pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y podemos dejar cosas positivas”, expresó.

Finalmente, el entrenador volvió a poner el foco en el vínculo que la selección construyó con los hinchas durante los últimos años y aseguró que ese es el principal legado del ciclo.

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“Lo que ha dejado este equipo es algo muy lindo para la gente, para el hincha, para los nenes. Ayer, cuando íbamos en el colectivo, ver a chicos de 8, 9 y 10 años que estaban contentos no habiendo ganado, eso es algo maravilloso”, concluyó antes de emprender viaje hacia su Pujato natal para pasar unos días con su familia.