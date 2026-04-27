“De los mejores días de mi vida”: el sentido mensaje de Franco Colapinto tras su histórico Road Show Luego de hacer delirar a una multitud en las calles de Buenos Aires, el piloto argentino de Alpine utilizó sus redes sociales para agradecer el inmenso cariño del público. Calificó la jornada como "épica" y destacó la emoción de volver a manejar en su país.

El histórico Road Show de Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires superó todas las expectativas, no solo para los fanáticos del automovilismo, sino para el propio protagonista. Tras una jornada cargada de adrenalina y emociones a flor de piel, el piloto argentino recurrió a sus redes sociales para dejar un sentido mensaje de agradecimiento a la multitud que lo acompañó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el joven corredor pilarense de 22 años se mostró profundamente conmovido por el respaldo del público y aseguró haber vivido uno “de los mejores días” de toda su vida, valorando la inmensa oportunidad de acelerar un auto de la máxima categoría “en casa”.

Un sueño cumplido ante medio millón de personas

La exhibición, organizada en la zona del Planetario en el barrio porteño de Palermo, convocó a una impactante marea humana de aproximadamente 500 mil personas. Allí, Colapinto hizo rugir el motor V8 a lo largo de la Avenida del Libertador a bordo del mítico Lotus E20 de la temporada 2012 y de una réplica de las legendarias “Flechas de Plata” de Mercedes utilizadas por Juan Manuel Fangio.

Apenas unas horas después de bajarse del monoplaza para saludar cara a cara a la gente y de recorrer la pista desde la caja de una camioneta para retribuir el cariño, el piloto de la escudería francesa Alpine abrió su corazón en el mundo virtual. “De los mejores días de mi vida”, escribió Franco, acompañando sus palabras con imágenes de la inolvidable jornada porteña.

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“Épico”: el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

En su publicación, Colapinto destacó como algo “épico” el hecho de poder manejar un monoplaza de Fórmula 1 en su país natal. El dato no es menor para su carrera: hasta este domingo, el argentino únicamente había competido de manera oficial en kartings dentro del territorio nacional.

A su vez, el evento marcó el fin de una larga sequía para los motores de la máxima categoría en el país, ya que un auto de F1 no rodaba en Argentina desde el año 2012, cuando el australiano Daniel Ricciardo realizó una exhibición similar.

Como es habitual en él, Franco cerró su mensaje reafirmando su enorme conexión con los seguidores albicelestes y dejando en claro que jamás olvidará la experiencia vivida este fin de semana en Buenos Aires. “Esta fiesta es de todos ustedes. ¡Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!”, sentenció.