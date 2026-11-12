Días y horarios confirmados para los octavos de final: cuándo juegan River y Boca La AFA oficializó el cronograma de la fase eliminatoria. El "Millonario" recibirá a Lanús el domingo 22 tras una disputa por la fecha, mientras que el "Xeneize" se medirá ante Independiente Rivadavia el miércoles 25.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves el cronograma oficial con los días y horarios para los cruces de octavos de final del Torneo Clausura. La fase eliminatoria comenzará a disputarse el próximo viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con los focos puestos en las presentaciones de los equipos más grandes del país.

Uno de los encuentros que más expectativa y polémica generó en la previa fue el cruce entre River Plate y Lanús. Finalmente, el partido se programó para el domingo 22 a las 19:00 en el estadio Monumental, una decisión salomónica de la organización tras varios idas y vueltas. Es que el “Millonario” pretendía jugar el viernes (antes de la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca), mientras que el “Granate” había solicitado jugar el lunes para darle tiempo de regresar a su delantero Allan Wlk, convocado a la selección paraguaya por la fecha FIFA.

Por su parte, Boca Juniors, que ya se consagró como el mejor de la Tabla Anual, cerrará la llave de octavos de final el miércoles 25 en la Bombonera frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El equipo “Xeneize” podría llegar a este trascendental duelo con un envión anímico inmejorable, ya que días antes disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La acción de los playoffs se abrirá el viernes por la noche en Liniers con el choque entre Vélez y Belgrano. El sábado habrá doble jornada con Defensa y Justicia ante Barracas Central y Argentinos Juniors recibiendo a Independiente de Avellaneda. El domingo, además de River, verán acción Rosario Central frente a Gimnasia de Mendoza e Instituto contra Huracán. El lunes, en tanto, Gimnasia de La Plata se medirá con Newell’s.

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El cronograma completo de los octavos de final:

Viernes 20 de noviembre

20:00 | Vélez (3A) – Belgrano (6B) | TV: TNT Sports

Sábado 21 de noviembre

15:00 | Defensa y Justicia (4A) – Barracas Central (5B) | TV: ESPN Premium

17:00 | Argentinos Juniors (2B) – Independiente (7A) | TV: TNT Sports

Domingo 22 de noviembre

16:00 | Rosario Central (1B) – Gimnasia de Mendoza (8A) | TV: ESPN Premium

19:00 | River Plate (4A) – Lanús (5B) | TV: TNT Sports

22:00 | Instituto (1A) – Huracán (8B) | TV: ESPN Premium

Lunes 23 de noviembre

17:00 | Gimnasia LP (3B) – Newell’s (6A) | TV: TNT Sports

Miércoles 25 de noviembre