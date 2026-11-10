Durante las últimas horas, los futbolistas citados por Lionel Scaloni arribaron al país para sumarse a los entrenamientos este martes de la selección argentina de cara a los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. La primera práctica se desarrollará a puertas cerradas. Claudio “Chiqui” Tapia los recibió en el predio de Ezeiza.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un video en sus redes sociales dándole la bienvenida a los futbolistas en el Predio Lionel Andrés Messi. Giuliano Simeone, Máximo Perrone, Román Vega, Mariano Troili, Juan Musso, Nico Paz, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, son algunos de los jugadores que aparecieron en las imágenes publicadas por Chiqui. El video lo tituló: “Recibiendo a la Scaloneta”.
El primer entrenamiento comenzó a las 10 a puertas cerradas mientras que el miércoles lo harán a las 17.00 con 15 minutos abiertos a la prensa. El jueves, la práctica también será de manera vespertina con una conferencia de prensa del director técnico, Lionel Scaloni.
Tras las victorias 4 a 0 a Bolivia, 7-0 a Burnkina Faso y 3 a 0 ante Benín, en lo que fue la despedida de Lionel Messi, la selección jugará este viernes a las 20 ante Uruguay en La Bombonera y luego en el Mario Alberto Kempes el martes ante Costa Rica el martes con horario a confirmar.