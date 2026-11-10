Los jugadores de la Selección comenzaron los entrenamientos para la fecha FIFA El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia los recibió en el predio de Ezeiza. Será la primera ventana FIFA sin Lionel Messi. El combinado nacional jugará ante Uruguay este viernes y el próximo martes ante Costa Rica.

Durante las últimas horas, los futbolistas citados por Lionel Scaloni arribaron al país para sumarse a los entrenamientos este martes de la selección argentina de cara a los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. La primera práctica se desarrollará a puertas cerradas. Claudio “Chiqui” Tapia los recibió en el predio de Ezeiza.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino publicó un video en sus redes sociales dándole la bienvenida a los futbolistas en el Predio Lionel Andrés Messi. Giuliano Simeone, Máximo Perrone, Román Vega, Mariano Troili, Juan Musso, Nico Paz, Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono, son algunos de los jugadores que aparecieron en las imágenes publicadas por Chiqui. El video lo tituló: “Recibiendo a la Scaloneta”.

El primer entrenamiento comenzó a las 10 a puertas cerradas mientras que el miércoles lo harán a las 17.00 con 15 minutos abiertos a la prensa. El jueves, la práctica también será de manera vespertina con una conferencia de prensa del director técnico, Lionel Scaloni.

Tras las victorias 4 a 0 a Bolivia, 7-0 a Burnkina Faso y 3 a 0 ante Benín, en lo que fue la despedida de Lionel Messi, la selección jugará este viernes a las 20 ante Uruguay en La Bombonera y luego en el Mario Alberto Kempes el martes ante Costa Rica el martes con horario a confirmar.