Ecuador hizo historia, le ganó a Alemania 2 a 1 y clasificó a los 16avos Los sudamericanos se impusieron en Nueva Jersey y se consolidaron como uno de los mejores terceros en la fase de grupos y clasificaron a la próxima ronda. Los germanos hicieron lo propio en el primer lugar de la zona E

Ecuador dio el golpe en Nueva Jersey al vencer por 2-1 a Alemania y lograr su clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Los sudamericanos alcanzaron los cuatro puntos en la zona E y aseguró su pasaje a la próxima ronda gracias a los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. El elenco teutón, que ya tenía el primer puesto asegurado, mostró una endeble versión futbolística. Kai Havertz marcó para los europeos. Costa de Marfil se impuso 2-0 sobre Curazao y se metió por primera vez en la ronda de eliminación directa de una Copa del Mundo.

El partido tuvo un arranque frenético. Los teutones se adelantaron en el marcador al minuto de juego en una polémica jugada. Aleksandar Pavlović anticipó un saque lateral con la pierna elevada, la cual rozó levemente a Pedro Vite. La acción continuó con un toque de Florian Wirtz para habilitar a Leroy Sané, quien remató desde el punto de penal para el 1-0.

Ecuador reaccionó a la adversidad con carácter al efectuar una presión intensa sobre la salida desde el fondo de Alemania. Tras una recuperación en campo rival, Nilson Angulo sacó un disparo repentino desde la frontal del área que venció la resistencia del arquero Manuel Neuer. Luego de un puñado de minutos en los que los europeos controlaron la pelota, la Tricolor creció con el correr del cronómetro y le peleó de igual a igual el transcurso del juego.

La pausa de hidratación llegó en un momento clave, ya que Ecuador controlaba un trámite intenso en Nueva Jersey. El elenco dirigido por Julian Nagelsmann volvió al campo con una postura más dominadora desde la posesión de la pelota, aunque tuvo dificultades para sortear la presión de Ecuador para recuperar el balón en la mitad de la cancha. Cuando los jugadores de Sebastián Beccacece quedaban expuestos, se replegaban rápidamente cerca de su área. Ninguna de las selecciones logró generar situaciones de peligro real en el cierre de la primera etapa.