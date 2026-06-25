Los futbolistas de la selección Argentina que buscan su debut mundialista ante Jordania Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J ya confirmados, el cuerpo técnico evalúa darle descanso a los titulares en el partido de este sábado en Dallas.

Con el primer puesto del Grupo J ya asegurado, Lionel Scaloni utilizará el partido de este sábado en Dallas para darle rodaje a los jugadores que todavía no sumaron minutos en la competencia. Radiografía de los nombres que esperan su oportunidad.

La Selección Argentina ya cumplió el primer objetivo en el Mundial 2026. Las victorias iniciales garantizaron el pase a los dieciseisavos de final y el liderazgo de la zona de manera anticipada. Por este motivo, el encuentro de este sábado a las 23:00 ante Jordania en el Dallas Stadium se presenta como el escenario ideal para el recambio

La decisión del cuerpo técnico de otorgarle descanso a Emiliano Martínez asegura que habrá un estreno total bajo los tres palos. Las opciones para el puesto presentan dos realidades distintas. Gerónimo Rulli ya sabe lo que significa consagrarse campeón del mundo, dado que integró el plantel que alzó la copa en Qatar 2022. Sin embargo, la titularidad indiscutida del “Dibu” en los siete partidos de aquella gesta le impidió sumar minutos en cancha, por lo que este sábado busca su bautismo en el campo de juego.

Por su parte, Juan Musso formó parte de los procesos ganadores de la Copa América 2021 y la Finalíssima, pero quedó fuera de la nómina para el Mundial anterior. En Estados Unidos afronta su primera cita máxima y pelea por la titularidad en Texas.

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La rotación obligada por la dolencia física de Cristian Romero en la rodilla derecha generará movimientos en la zaga central. Mientras Nicolás Otamendi se perfila para liderar la estructura defensiva, el perfil izquierdo ofrece una oportunidad concreta para Marcos Senesi. El defensor ingresó a la lista definitiva en la ventana previa al torneo debido a la baja por lesión de Leonardo Balerdi y aguarda sus primeros minutos oficiales en el certamen.

En la mitad de la cancha aparecen dos apellidos con historias muy particulares dentro del ciclo. Giovani Lo Celso protagoniza el caso más llamativo del plantel. A pesar de funcionar como una pieza fundamental en el esquema táctico de Scaloni y cosechar tres títulos con la camiseta albiceleste con dos Copas América y una Finalíssima, la mala fortuna lo marginó de Qatar 2022 por una severa lesión. Cuatro años antes, en Rusia 2018, formó parte de la delegación conducida por Jorge Sampaoli pero no ingresó en ninguno de los compromisos, una racha esquiva que busca romper de manera definitiva ante el conjunto asiático.

Valentín Barco selló su pasaje a la Copa del Mundo tras una gran temporada en el Racing de Estrasburgo, transferencia al Chelsea mediante, y rendimientos muy sólidos en los amistosos internacionales de marzo. Su gol frente a Islandia en la preparación previa ratificó sus condiciones y cuenta con serias chances de ocupar un lugar desde el arranque.

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El ataque también exhibe alternativas que forman parte del proceso de transición que implementa el cuerpo técnico de cara al futuro de la Selección. Giuliano Simeone acumula entrenamientos y convocatorias en el último tiempo, pero todavía no registra rodaje en la presente competencia y espera la orden del entrenador en el banco de relevos.

José Manuel López, corre con una leve desventaja en la consideración previa para el once inicial, debido a que la planificación táctica pone a Julián Álvarez como la referencia de área titular para el compromiso en Dallas, aunque el desarrollo del partido podría propiciar su ingreso en el complemento.

El panorama actual permite emular la estrategia utilizada en la última cita mundialista en territorio asiático, donde la holgura en el marcador durante la fase de grupos le permitió a Scaloni otorgarles el bautismo en el torneo a futbolistas como Juan Foyth y Thiago Almada.