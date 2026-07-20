El emotivo mensaje de Messi tras el final del Mundial: “Una vez más logramos unirnos como país” El rosarino, como todos los integrantes del seleccionado, se fue del Estadio MetLife de Nueva Jersey sin hacer declaraciones luego de la caída ante los nuevos campeones, pero este lunes a la tarde compartió una foto y un breve texto en sus redes sociales

Lionel Messi compartió un posteo en sus redes sociales en el que expresó sus primeras declaraciones públicas tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y el subcampeonato del seleccionado de Lionel Scaloni. Junto a una foto en la que se lo ve con la medalla del segundo puesto colgada, el rosarino describió que el dolor que siente “es muy grande”, pero remarcó que también se queda “con todo lo bueno” que hizo el equipo en el certamen. “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos”, dijo.

El mensaje completo de Leo Messi.

En la primera parte del escrito, Leo señaló que “el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, pero enseguida aclaró que también se queda con todo lo bueno y enumeró: “Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, continuó.

En el final del texto, publicado casi un día después del partido en Nueva Jersey, felicitó a España por el campeonato.

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La foto que eligió Messi para hablar por primera vez tras la caída en la final del Mundial 2026.

Messi no hizo declaraciones sobre su futuro con la selección argentina, un tema del que se habló y mucho después de la final ante España. Con 39 años cumplidos a fines de junio pasado, tiene contrato vigente con el Inter Miami de Estados Unidos hasta 2028, aunque nunca dio pistas acerca de cuál es su idea con la Albiceleste e incluso él mismo no confirmó su participación en la última Copa del Mundo hasta pocos meses antes del certamen.

Leo no regresa al país junto con el resto de la delegación de la selección argentina, cuyo arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza está previsto para la tarde de este lunes. El capitán del equipo viajó a Miami desde Nueva York y, según trascendió, desde allí volaría directamente a Rosario en avión privado, probablemente este martes.

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