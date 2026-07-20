La Selección regresa al país tras la final del Mundial, pero sin Messi El plantel arribará este lunes por la tarde a Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Gran parte de los jugadores no forma parte de la comitiva, entre ellos el capitán. Además, se descartó la visita oficial al Gobierno y se diluye la posibilidad de un feriado nacional.

Tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, la delegación de la Selección Argentina emprende este lunes su regreso al país. Sin embargo, el arribo estará marcado por grandes ausencias, ya que no todos los futbolistas forman parte del vuelo que aterrizará en Buenos Aires.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el grupo retorna en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas (Airbus 330-202, matrícula LV-KAN), que partió desde Nueva York a las 8:17 (hora argentina) y tiene un horario estimado de llegada al aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 19:00.

Las ausencias de peso y el comunicado de AFA

Gran parte del plantel no se subió al avión con destino a la Argentina. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitieron un comunicado este domingo aclarando la situación: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Entre las principales ausencias se destaca la del capitán Lionel Messi, quien junto a Rodrigo De Paul decidió quedarse en Estados Unidos, país donde residen actualmente. Se estima que la delegación que retorna está compuesta principalmente por el cuerpo técnico, dirigentes y aquellos jugadores que se desempeñan en el fútbol local.

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Fuerte operativo de seguridad en Ezeiza

Para la llegada del plantel, se ha coordinado un importante operativo de seguridad a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El despliegue contará con dos anillos de control principales: uno ubicado sobre la Autopista Riccheri y un segundo retén en la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery.

Las autoridades informaron que por esa zona solo estarán habilitados para circular las tripulaciones, el personal con credenciales de acceso y las personas que posean pasajes para vuelos programados.

Sin Casa Rosada y la incógnita del feriado

La llegada de la Selección también estuvo envuelta en especulaciones políticas luego de que el presidente Javier Milei sugiriera a través de su cuenta de X la posibilidad de decretar un asueto: “Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”.

No obstante, ante el resultado adverso y el rápido desarme de la delegación, la posibilidad de un evento masivo con los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes quedó prácticamente descartada. En esa misma línea, allegados al plantel nacional le confirmaron a la Agencia NA que el equipo no visitará la Casa Rosada tras su aterrizaje.

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