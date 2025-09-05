El emotivo posteo de Messi tras su último partido en Argentina: “Una noche que me deja sin palabras de la emoción” Lionel Messi se despidió de la Selección en Argentina con un doblete ante Venezuela y un emotivo mensaje en redes sociales donde agradeció el cariño de los hinchas y confesó que fue “una noche que lo dejó sin palabras de la emoción”.

Lionel Messi volvió a conmover a los hinchas argentinos. El capitán de la Selección publicó un mensaje en sus redes sociales tras disputar su último partido oficial en el país con la camiseta albiceleste, donde expresó: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción”.

El encuentro, correspondiente a la decimoséptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, terminó en goleada 3-0 frente a Venezuela, con doblete de Messi y otro tanto de Ángel Di María. El rosarino de 38 años, actual jugador del Inter Miami de Estados Unidos, agradeció el apoyo incondicional de los hinchas: “Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡Vamos Argentina!”.

La noche en el Estadio Más Monumental estuvo cargada de emociones: Messi ingresó al campo de juego acompañado por sus tres hijos, no pudo contener las lágrimas durante la entrada en calor y el himno, y coronó su despedida con dos goles que desataron la euforia de los más de 80 mil fanáticos presentes.

Con la primera posición de las Eliminatorias ya asegurada, la Selección argentina afrontará el próximo martes 9 de septiembre su último compromiso ante Ecuador. Messi no viajará a ese encuentro, ya que buscará llegar en plenitud física a la recta final de la temporada con el Inter Miami, donde persigue el sueño de conquistar su primer título en la Major League Soccer.