Miguel Ángel Russo recibió el alta médica tras estar dos días internado El actual DT de Boca deberá regresar el lunes para seguir haciéndose algunos chequeos médicos.

Miguel Ángel Russo recibió este viernes por la tarde el alta médica tras estar dos días internado en el Instituto Fleni de Belgrano. El actual DT de Boca y ex Rosario Central deberá regresar el lunes que viene para seguir haciéndose algunos chequeos médicos.

Además, Russo recibió este viernes por la mañana la visita de sus familiares e incluso de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. El entrenador de 69 años permanecía internado luego de que, durante la repetición de unos estudios de rutina, identificaran que cursaba una infección urinaria.

Boca viajará hacia Rosario el próximo fin de semana cuando visite a Central por la fecha 8 del torneo. Habrá que esperar para confirmar si Miguel Russo vuelve hacia la ciudad para ser recibido por miles de hinchas canallas tras su historia en el club.