El gol más emotivo de Gakpo, a dos días de perder a su hijo El delantero neerlandés decidió disputar los 16avos de final a pesar del reciente fallecimiento del bebé que esperaba junto a su pareja. Al anotar, protagonizó un abrazo desgarrador con todo el plantel en un partido que culminó con la eliminación de Países Bajos por penales.

El delantero neerlandés Cody Gakpo protagonizó uno de los momentos más conmovedores en lo que va del Mundial 2026. En el cruce correspondiente a los 16avos de final frente a Marruecos, el atacante del Liverpool abrió el marcador y su definición excedió rápidamente cualquier lectura puramente futbolística para transformarse en un profundo desahogo emocional.

Apenas la pelota cruzó la línea del arco africano, Gakpo se desplomó sobre el césped. En cuestión de segundos, fue rodeado por todos sus compañeros de equipo, quienes lo envolvieron en un apretado abrazo colectivo que conmovió a los presentes. La imagen adquirió otra magnitud: detrás de ese festejo había una historia íntima atravesada por el dolor. No fue una celebración más, sino la muestra incondicional de respaldo de todo un plantel hacia el jugador en un encuentro que, tras el 1-1 reglamentario, terminaría con la sorpresiva eliminación de los europeos en la definición por penales.

Una decisión difícil frente a una noticia devastadora

En la antesala del trascendental cruce mundialista, Gakpo recibió una noticia desgarradora. Su pareja, Noa van der Bij, le comunicó la dolorosa pérdida del bebé que esperaban juntos, cuando cursaba el quinto mes de embarazo. Ante este durísimo panorama, el delantero tuvo la total libertad y la posibilidad concreta de abandonar la concentración de Países Bajos para regresar a su hogar y acompañar a su familia.

Sin embargo, pese al inmenso dolor, el atacante decidió continuar junto al plantel y se puso a entera disposición del entrenador Ronald Koeman para disputar el partido decisivo frente al conjunto marroquí.

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El respaldo del equipo y la Federación

La difícil determinación del futbolista encontró el amparo inmediato de todo el seleccionado neerlandés. Tanto el cuerpo técnico liderado por Koeman como el resto de los jugadores lo acompañaron de cerca y respetaron su voluntad de seguir compitiendo, otorgándole a su presencia en la cancha una carga de sensibilidad incalculable que terminó de cristalizarse en el instante de su gol.

La dimensión de la tragedia familiar también tuvo su correlato institucional. A través de un comunicado oficial, la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que Gakpo decidió continuar en el torneo luego de conversarlo previamente con su pareja. “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste”, expresó el organismo, que remarcó la contención absoluta brindada por la delegación y solicitó el máximo respeto por la intimidad de la familia en este delicado momento.