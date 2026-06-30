Marruecos dio el golpe: eliminó a Países Bajos por penales y clasificó a los octavos de final Tras alcanzar un empate agónico 1-1 en el tiempo reglamentario, el seleccionado africano se impuso por 3-2 desde los doce pasos gracias a una enorme actuación del arquero Yassine Bounou. Su próximo rival será Canadá.

Marruecos se quedó con una clasificación para el infarto tras vencer por 3-2 a Países Bajos en la tanda de penales, luego de haber igualado 1-1 en los 120 minutos de juego. El vibrante encuentro, correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputó en el estadio BBVA de la ciudad de Guadalupe, en México.

El gran héroe de la jornada fue el arquero africano Yassine Bounou, quien contuvo el remate de Crysencio Summerville desde los doce pasos. La fortuna también jugó a favor de los marroquíes en la definición, ya que Quinten Timber envió su disparo afuera y Justin Kluivert estrelló el suyo en el palo. Por el lado neerlandés, solo Teun Koopmeiners y Wout Weghorst lograron concretar sus ejecuciones.

Para sentenciar el triunfo del equipo comandado por Mohamed Ouahbi, convirtieron Soufiane Rahimi, Chemsdine Talbi e Ismael Saibari. Los fallos de Neil El Aynaoui (al travesaño) y de Achraf Hakimi (al poste izquierdo) le pusieron suspenso a una tanda que finalmente desató el festejo africano.

Un partido de ida y vuelta con cierre agónico

El desarrollo del encuentro fue sumamente equilibrado. Tras un primer tiempo parejo y sin un claro dominador, Marruecos generó las mejores oportunidades, pero se topó con la enorme figura del arquero neerlandés Bart Verbruggen, quien mantuvo el cero en su arco incluso en el arranque del complemento, al desviar un venenoso tiro de esquina de Hakimi.

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Sin embargo, en el tramo más complicado para el conjunto de Ronald Koeman, apareció la jerarquía europea. A los 27 minutos del segundo tiempo, Crysencio Summerville desbordó a toda velocidad y asistió a Cody Gakpo, quien definió para abrir el marcador a favor de los “Reds”.

Cuando todo parecía indicar que Países Bajos se llevaba el boleto a octavos, la historia dio un giro inesperado. A los 46 minutos del complemento, Issa Diop se elevó en el área rival y conectó un gran cabezazo tras un centro de Chemsdine Talbi, decretando el 1-1 agónico que forzó el alargue.

El tiempo extra y lo que viene

Durante el tiempo suplementario, Marruecos tuvo la chance de evitar los penales. A los seis minutos de la primera mitad del alargue, Soufiane Rahimi armó una jugada espectacular y quedó mano a mano, pero nuevamente Verbruggen se lució estirando su pierna derecha para enviar el balón al córner.

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Con este heroico triunfo por penales, Marruecos avanzó a los octavos de final de la cita mundialista, instancia en la que deberá enfrentarse ante Canadá, uno de los países anfitriones, que viene de derrotar por 1-0 a Sudáfrica.