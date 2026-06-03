Nico Paz será evaluado día a día por su lesión y Emiliano Buendía podría reemplazarlo El joven jugador del Como sufrió una molestia en su rodilla durante las últimas fechas de la Serie A. El cuerpo técnico de la selección se comunicó con el del Aston Villa para que continúe entrenando por una posible convocatoria.

Lionel Scaloni trabaja con la selección argentina desde el pasado lunes con los 26 futbolistas convocados al Mundial 2026 en Kansas City. Algunos de ellos se están recuperando de sus lesiones o molestias. Entre los nombres aparece Nico Paz, la joven figura del Como sufre una fisura en su rodilla.

Paz sufrió un golpe en el partido del Como ante Hellas Verona por la Serie A de Italia. Desde ese momento comenzó una recuperación que aún no finalizó. El cuerpo técnico de la selección argentina le está prestando una atención especial a él para llegar en óptimas condiciones a la cita mundial.

Ante esto, Scaloni llamó a Emiliano Buendía, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa de la Premier League, que se coronó campeón de la Europa League hace algunas semanas, y le manifestó que continúe con los trabajos físicos por su cuenta ante una posible convocatoria.

De esta forma, exigirán al joven Nico Paz durante los entrenamientos previos al estreno ante Algeria el próximo martes 16 de junio y si no responde favorablemente, lo bajarán de la citación y sumarán aa Buendía. Cabe destacar que Paz no jugará los amistosos ante Honduras e Islandia para enfocarse en su recuperación.