El mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel El excapitán de la selección argentina se mostró conmovido por lo sucedido con el delantero del Tenerife, que falleció tras recibir una brutal patada en el partido ante FC Andorra.

Lionel Messi expresó sus condolencias por la muerte del jugador de Tenerife, Jesús de Miguel. El delantero de 30 años fue a disputar una pelota en el partido contra el FC Andorra cuando el arquero rival, Jesús Owono, lo chocó en la mitad de la cancha.

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió la leyenda de la selección argentina y el FC Barcelona en su cuenta de Instagram.

Nico Paz, actual figura de la selección albiceleste, se expresó también en sus redes sociales: “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descanse en paz”.

El mediocampista de 22 años que milita en el Como de Italia nació en Tenerife, realizó la primera parte de su carrera en las formativas de ese club y en reiteradas ocasiones se definió como un aficionado de esa entidad, donde militó su padre Pablo Paz.