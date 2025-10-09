El último adiós: Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera El fútbol argentino y mundial se viste de luto tras conocerse el fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años. La noticia generó una profunda congoja, especialmente en el seno de Boca Juniors, club al que estuvo ligado hasta su último día como director técnico y donde forjó una huella imborrable a lo largo de tres ciclos.

La institución Xeneize, con su presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, no tardó en expresar su dolor y ofrecer un marco a la altura para la despedida. El club comunicó que las instalaciones de La Bombonera serían el escenario para el último adiós al querido ‘Miguelo’.

Velatorio en La Bombonera: El Último Adiós

El velatorio de Miguel Ángel Russo se llevará a cabo en el Hall Central del estadio, permitiendo a la comunidad Boca y al público en general rendir homenaje.

Según el comunicado oficial de Boca Juniors, los horarios serán los siguientes:

Jueves: De 10:00 a 22:00 horas .

De . Viernes: De 10:00 a 12:00 horas.

El club también hizo un llamado a la privacidad y el respeto, solicitando explícitamente a los asistentes no tomar fotos ni filmar durante el velatorio para honrar la intimidad de la familia en este momento de dolor.

La comunidad xeneize acompaña a los familiares y amigos de Russo, despidiendo a un entrenador que, además de títulos, dejó un legado de dedicación y amor por la camiseta.