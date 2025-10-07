Miguel Ángel Russo con internación domiciliaria y pronóstico reservado El Club Atlético Boca Juniors emitió un breve pero sentido comunicado a través de sus plataformas sociales para informar sobre el delicado estado de salud de su director técnico, Miguel Ángel Russo.

El mensaje oficial del club confirma que el entrenador de 69 años se encuentra cursando una internación domiciliaria con “pronóstico reservado”. Russo está siendo asistido de forma permanente por su equipo médico personal, en coordinación con el cuerpo médico del Xeneize.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento“, concluye el texto.

Preocupación por la Ausencia del DT

La noticia se da a conocer en un contexto de creciente preocupación, ya que Russo se ha mantenido alejado de las últimas dos presentaciones oficiales del equipo, incluyendo el reciente triunfo por 5-0 ante Newell’s por la fecha 11 del Torneo Clausura. En estos encuentros, la dirección técnica fue asumida por sus asistentes, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El estado de salud del entrenador se ha deteriorado en los últimos días, manteniéndolo fuera de las prácticas en Boca Predio. Este no es el primer problema de salud que afronta Russo recientemente. Hace semanas, tras el partido contra Aldosivi, fue internado por una infección urinaria, y luego, tras el empate ante Central Córdoba, requirió atención e internación en la clínica Fleni por un cuadro de deshidratación.