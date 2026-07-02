La selección de Estados Unidos se hizo fuerte en casa y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Por la llave 7 del certamen, el conjunto norteamericano venció a Bosnia por 2 a 0 en el estadio de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Clara, y ya piensa en su próximo gran desafío: el cruce eliminatorio frente a Bélgica.
El encuentro presentó un desarrollo complejo para los locales, que debieron apelar a la efectividad y a la solidez defensiva para sacar adelante un partido en el que el combinado europeo propuso y generó peligro, pero careció de puntería en los metros finales.
Los números del partido
A pesar de la victoria, las estadísticas del encuentro reflejaron la paridad y el esfuerzo que debió realizar el conjunto anfitrión para quedarse con la clasificación ante un seleccionado bosnio que dominó varios aspectos del juego:
- Posesión de la pelota: Estados Unidos 49% – Bosnia 51%
- Tiros al arco: Estados Unidos 8 – Bosnia 10
- Faltas cometidas: Estados Unidos 7 – Bosnia 13
- Pases correctos: Estados Unidos 351 – Bosnia 368
- Pases incorrectos: Estados Unidos 52 – Bosnia 59
- Recuperaciones: Estados Unidos 18 – Bosnia 9
- Tarjetas amarillas: Estados Unidos 0 – Bosnia 2
- Tarjetas rojas: Estados Unidos 1 – Bosnia 0
- Tiros libres: Estados Unidos 3 – Bosnia 1