Estados Unidos superó a Bosnia y chocará ante Bélgica en los octavos de final El seleccionado anfitrión se impuso por 2 a 0 en Santa Clara con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Pese a sufrir una expulsión en el complemento y ceder el protagonismo, el conjunto norteamericano liquidó el partido y avanzó de ronda.

La selección de Estados Unidos se hizo fuerte en casa y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Por la llave 7 del certamen, el conjunto norteamericano venció a Bosnia por 2 a 0 en el estadio de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Clara, y ya piensa en su próximo gran desafío: el cruce eliminatorio frente a Bélgica.

El encuentro presentó un desarrollo complejo para los locales, que debieron apelar a la efectividad y a la solidez defensiva para sacar adelante un partido en el que el combinado europeo propuso y generó peligro, pero careció de puntería en los metros finales.

Los números del partido

A pesar de la victoria, las estadísticas del encuentro reflejaron la paridad y el esfuerzo que debió realizar el conjunto anfitrión para quedarse con la clasificación ante un seleccionado bosnio que dominó varios aspectos del juego:

Posesión de la pelota: Estados Unidos 49% – Bosnia 51%

Estados Unidos 49% – Bosnia 51% Tiros al arco: Estados Unidos 8 – Bosnia 10

Estados Unidos 8 – Bosnia 10 Faltas cometidas: Estados Unidos 7 – Bosnia 13

Estados Unidos 7 – Bosnia 13 Pases correctos: Estados Unidos 351 – Bosnia 368

Estados Unidos 351 – Bosnia 368 Pases incorrectos: Estados Unidos 52 – Bosnia 59

Estados Unidos 52 – Bosnia 59 Recuperaciones: Estados Unidos 18 – Bosnia 9

Estados Unidos 18 – Bosnia 9 Tarjetas amarillas: Estados Unidos 0 – Bosnia 2

Estados Unidos 0 – Bosnia 2 Tarjetas rojas: Estados Unidos 1 – Bosnia 0

Estados Unidos 1 – Bosnia 0 Tiros libres: Estados Unidos 3 – Bosnia 1