La selección de Estados Unidos se hizo fuerte en casa y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Por la llave 7 del certamen, el conjunto norteamericano venció a Bosnia por 2 a 0 en el estadio de San Francisco, ubicado en la ciudad de Santa Clara, y ya piensa en su próximo gran desafío: el cruce eliminatorio frente a Bélgica.

El encuentro presentó un desarrollo complejo para los locales, que debieron apelar a la efectividad y a la solidez defensiva para sacar adelante un partido en el que el combinado europeo propuso y generó peligro, pero careció de puntería en los metros finales.

Los números del partido

A pesar de la victoria, las estadísticas del encuentro reflejaron la paridad y el esfuerzo que debió realizar el conjunto anfitrión para quedarse con la clasificación ante un seleccionado bosnio que dominó varios aspectos del juego:

  • Posesión de la pelota: Estados Unidos 49% – Bosnia 51%
  • Tiros al arco: Estados Unidos 8 – Bosnia 10
  • Faltas cometidas: Estados Unidos 7 – Bosnia 13
  • Pases correctos: Estados Unidos 351 – Bosnia 368
  • Pases incorrectos: Estados Unidos 52 – Bosnia 59
  • Recuperaciones: Estados Unidos 18 – Bosnia 9
  • Tarjetas amarillas: Estados Unidos 0 – Bosnia 2
  • Tarjetas rojas: Estados Unidos 1 – Bosnia 0
  • Tiros libres: Estados Unidos 3 – Bosnia 1

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