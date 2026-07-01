Sebastián Beccacece se va de Ecuador: “No tengo reproches” El entrenador confirmó que su vínculo concluyó con la despedida del seleccionado sudamericano de la Copa del Mundo, luego de la contundente derrota ante México en el estadio Azteca

La derrota de Ecuador por 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026 marcó también el final del ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la selección. La posibilidad de una salida ya estaba instalada antes del encuentro y terminó de concretarse tras la eliminación, en una despedida cargada de emoción, tristeza y agradecimiento.

El entrenador rosarino demoró cerca de dos horas en presentarse ante la prensa luego del partido. Durante ese tiempo permaneció reunido con el plantel y con los principales dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para cerrar una etapa que llegó a su fin con la eliminación en Ciudad de México.

“Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”, manifestó un visiblemente emocionado Beccacece en diálogo con DSports.

A pesar del golpe de la eliminación, el exentrenador de Defensa y Justicia y Racing analizó el recorrido de su equipo y destacó los avances logrados durante su gestión. “Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, un mejor Mundial, pasar otro partido y no lo pudimos hacer, y corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Son las reglas del juego. Y lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, reflexionó.

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Con la voz entrecortada por la emoción, profundizó sobre el legado que deja su paso por la Tri. “Lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario. Un camino de dos años y medio trabajando sin parar, entrenándonos al máximo, con mucha honestidad y mucha transparencia. Con mucho debutante en el Mundial, en la selección, con grandes resultados en la clasificatoria y en la preparatoria. Y con un Mundial en el que hicimos una fase de grupos increíble”, señaló.

Ecuador se despide de la Copa del Mundo con una actuación que incluyó uno de los grandes golpes del torneo: la victoria 2-1 sobre Alemania en la última fecha de la fase de grupos. Sin embargo, el rendimiento mostrado frente a México terminó condicionando el balance final del equipo.

Ecuador y Becacece obtuvieron una histórica clasificación tras vencer a Alemania en la fase de grupos. (EFE)

“Hoy, creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que hoy nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”, reconoció el entrenador.

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Aunque le hubiera gustado extender su estadía al frente del seleccionado ecuatoriano, Beccacece aceptó el desenlace con serenidad. “Agradecido a todo lo que fue esta aventura, este viaje. A los futbolistas, al país. No tengo reproche”, afirmó.

En el tramo final de su conferencia, puso el foco en la evolución que experimentó Ecuador desde su llegada durante las Eliminatorias y expresó su confianza en el futuro del equipo. “Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido. Y me voy a sentir muy parte de eso, y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen”, concluyó.

La etapa de Beccacece en Ecuador termina con un saldo de 24 partidos dirigidos, nueve victorias, 12 empates y apenas tres derrotas, dos de ellas registradas durante esta Copa del Mundo de Norteamérica. Además, condujo al equipo al segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, únicamente por detrás de Argentina.