Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Austria El piloto argentino tuvo una jornada difícil tras largar desde el fondo de la parrilla. La escudería no logró encontrar el rumbo en un domingo que coronó al británico George Russell como ganador de la carrera.

El piloto argentino Franco Colapinto, al mando de su monoplaza de la escudería Alpine, finalizó en la decimoquinta posición durante el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Fue una jornada para el olvido tanto para el pilarense como para su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, ya que ambos quedaron muy lejos de pelear por la zona de puntos.

El joven talento nacional había tenido una clasificación sumamente complicada que lo obligó a largar desde el puesto 19 de la parrilla. Durante el desarrollo de la competencia, Colapinto buscó remontar y logró escalar hasta el decimotercer lugar, beneficiado en gran medida por los ingresos a boxes de sus rivales y algunos abandonos en la pista. Sin embargo, el ritmo general del auto no fue suficiente para sostenerse en esa posición y finalmente cruzó la bandera a cuadros en la decimoquinta colocación.

El podio en territorio austríaco

En la parte alta del clasificador, el británico George Russell se quedó con la gran victoria de la jornada a bordo de su Mercedes. Con este triunfo, sumó su segundo festejo de la temporada tras haber conquistado previamente el Gran Premio de Australia.

El segundo escalón del podio fue para el neerlandés Max Verstappen, representante de Red Bull, quien logró exprimir el rendimiento de su monoplaza para sumar puntos valiosos. El podio lo completó el italiano Kimi Antonelli, también piloto de Mercedes, un resultado clave que le permitió afianzarse en la cima y mantenerse como el actual líder del campeonato mundial de pilotos.