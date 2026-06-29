Mundial 2026: qué países juegan hoy por los 16avos de final y cómo sigue el cronograma Tras el inicio de la instancia de eliminación directa, este lunes habrá tres encuentros clave. El detalle de todos los cruces, sedes y horarios hasta la presentación de la Selección Argentina el próximo viernes ante Cabo Verde.

El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026 ya está en marcha. La etapa de eliminación directa comenzó este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros vibrantes.

La acción inaugural tuvo lugar en Los Ángeles con la victoria de Canadá, uno de los países anfitriones, frente a Sudáfrica. Para este lunes 29 de junio, la agenda marca tres compromisos imperdibles: Brasil chocará ante Japón en Houston, Alemania se medirá con Paraguay en Boston y Países Bajos cerrará la jornada frente a Marruecos en Monterrey.

El camino de la Selección Argentina

El equipo nacional, que finalizó como líder indiscutido del Grupo J, ya conoce su destino. La Albiceleste buscará meterse entre los 16 mejores del certamen cuando enfrente a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina). El trascendental encuentro tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

Cronograma completo de los 16avos de final

A continuación, el detalle de todos los partidos que restan disputarse en la primera instancia de eliminación directa, con sus respectivos horarios para Argentina:

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Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón – 14:00

Alemania vs. Paraguay – 17:30

Países Bajos vs. Marruecos – 22:00

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00

Francia vs. Suecia – 18:00

México vs. Ecuador – 22:00

Miércoles 1° de julio

Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00

Bélgica vs. Senegal – 17:00

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 16:00

Portugal vs. Croacia – 20:00

Viernes 3 de julio