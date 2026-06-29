El cuadro completo de los 16avos de final del Mundial 2026 ya está en marcha. La etapa de eliminación directa comenzó este domingo y se extenderá hasta el viernes 3 de julio con un total de 16 encuentros vibrantes.
La acción inaugural tuvo lugar en Los Ángeles con la victoria de Canadá, uno de los países anfitriones, frente a Sudáfrica. Para este lunes 29 de junio, la agenda marca tres compromisos imperdibles: Brasil chocará ante Japón en Houston, Alemania se medirá con Paraguay en Boston y Países Bajos cerrará la jornada frente a Marruecos en Monterrey.
El camino de la Selección Argentina
El equipo nacional, que finalizó como líder indiscutido del Grupo J, ya conoce su destino. La Albiceleste buscará meterse entre los 16 mejores del certamen cuando enfrente a Cabo Verde el próximo viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina). El trascendental encuentro tendrá lugar en el imponente Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.
Cronograma completo de los 16avos de final
A continuación, el detalle de todos los partidos que restan disputarse en la primera instancia de eliminación directa, con sus respectivos horarios para Argentina:
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón – 14:00
- Alemania vs. Paraguay – 17:30
- Países Bajos vs. Marruecos – 22:00
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00
- Francia vs. Suecia – 18:00
- México vs. Ecuador – 22:00
Miércoles 1° de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
- Bélgica vs. Senegal – 17:00
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria – 16:00
- Portugal vs. Croacia – 20:00
Viernes 3 de julio
- Suiza vs. Argelia – 00:00
- Australia vs. Egipto – 15:00
- Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
- Colombia vs. Ghana – 22:30