Lionel Messi revolucionó la grilla y visitó a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami El capitán de la Selección Argentina recorrió el paddock del autódromo estadounidense junto a su familia. Durante la jornada, el futbolista se reunió con el piloto de Alpine y conoció las instalaciones de la escudería Mercedes.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, causó un gran revuelo este domingo al presentarse en el Autódromo Internacional de Miami para presenciar la carrera principal de la Fórmula 1. El astro rosarino recorrió las instalaciones acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos, acaparando de inmediato la atención de todos los presentes en la grilla de partida.

Durante su paso por el paddock, el futbolista protagonizó un esperado encuentro con Franco Colapinto en el box de la escudería Alpine. En una charla amena, el jugador del Inter Miami le brindó su respaldo a su compatriota en la previa de la competencia y aprovechó la ocasión para elogiar el destacado presente deportivo que atraviesa el joven piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Como parte de su itinerario en el circuito, la familia Messi también fue invitada a conocer el espacio de trabajo del equipo Mercedes. En ese sector, el campeón del mundo se animó a subirse al monoplaza del corredor italiano Andrea Kimi Antonelli, coronando una jornada especial que unió a dos de los máximos referentes deportivos del país en territorio norteamericano.