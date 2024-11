Franco Colapinto habló sobre su relación con la China Suárez El piloto de 21 años recibió a algunos medios y también dialogó con los fans que lo esperaban desde temprano.

Franco Colapinto atendió a la prensa nacional en una conferencia de 10 minutos. Fue la segunda que le organiza Williams para los medios argentinos y este caso en la previa del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.

La primera pregunta fue del medio deportivo Olé respecto al tema de los videos que se viralizaron en los últimos días donde se lo vio con la China Suárez.

El piloto contestó: “No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más. Voy a hablar de la carrera, estoy enfocado en la carrera de Las Vegas, hice mucho simulador. Tenía muchas ganas de esta carrera, de Las Vegas, es un circuito que es muy divertido, es nuevo, una pista que atrae a muchos pilotos, es una ciudad magnífica de noche, así que estoy con mucha felicidad y muchas ganas”.

Respecto de su futuro en la F1, dijo: “Yo no estoy muy enterado, mis managers se encargan de todo el tema de equipos, de contrato. Yo no sé nada de cómo viene el futuro. Hasta ahora no tengo mucha información y no soy que se encarga de hablar, así que yo no tengo ninguna información nueva. Creo que María (su manager) es la indicada para decirles cómo venimos. Tengo contrato con Williams y tengo muchas ganas de revertir lo que pasó en Brasil, y estar en las mejores condiciones posibles, así que con muchas ganas de correr acá, de correr en Qatar y Abu Dabi las otras carreras del año y ver cómo terminamos la temporada. Pero bueno, se merecen los chicos del equipo un buen resultado y después veremos”.

Respecto del estado de los autos que quedaron complicados tras los choques en Brasil, contestó: “El equipo hizo un trabajo enorme para traer los dos autos de la mejor manera posible. Obviamente que hasta ponerlos en pista no sabemos, pero tenemos buenas expectativas de que vamos a andar bien. Después de los accidentes, el equipo trabajó de día y de noche para tener todo listo para la carrera, así que veremos cómo va”.

Respecto de la estrategia a seguir hasta el final, afirmó: “Hay que tomárselo con calma, pero capaz ser un poco más agresivos por la situación en la que estamos, capaz arriesgar un poco más por momentos. Cambiaron un poco las cosas desde Brasil, pero hay que seguir empujando. Hasta que se baje la bandera de cuadros en Abu Dabi siempre hay una oportunidad de pelear y luchar, así que vamos a intentar darlo todo hasta la última carrera”.

“Vegas, baby”: el último posteo de Franco Colapinto tras el encuentro con la China Suárez

Luego de que se viralizara su encuentro con Eugenia China Suárez, el último fin de semana en Madrid, Franco Colapinto compartió una publicación en redes sociales. La reunión o cita, todavía no se sabe, entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz fue de los más comentado en el universo digital y fue tendencia.

A tal punto la cosa escaló, que el representante de Colapinto emitió un comunicado. En tren de volver al trabajo, Franco compartió un posteo relacionado con la próxima carrera.

“¡Vegas, baby! All in al 43 este finde”, escribió Franco en su cuenta de Instagram junto a una foto que lo muestra en Las Vegas. El posteo viene acompañado de emojis con caritas sonrientes y dados.