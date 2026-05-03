Franco Colapinto larga octavo en el Gran Premio de Miami bajo amenaza de tormentas El piloto argentino de Alpine llegó al circuito acompañado de su pareja para disputar la carrera principal, cuyo horario fue modificado por el clima. La competencia marca el regreso de la máxima categoría tras un mes de inactividad.

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para disputar la carrera principal del Gran Premio de Miami, donde partirá desde la octava posición de la grilla. En la antesala de la competencia, el representante de la escudería Alpine arribó a las instalaciones del circuito internacional acompañado de su novia, mostrándose enfocado para el desafío de este domingo.

Con este lugar en la parrilla de salida, el corredor nacional buscará revalidar su buen presente en los Estados Unidos, largando por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Durante las jornadas previas en la pista norteamericana, Colapinto culminó en el undécimo puesto durante la única sesión de prácticas libres y finalizó décimo en la carrera Sprint.

El evento en el trazado de Florida tiene una relevancia particular, ya que marca la reanudación del calendario oficial de la Fórmula 1 tras un receso obligado de un mes, motivado por la reciente suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Por su parte, las condiciones meteorológicas serán un factor determinante en el desarrollo de la prueba, a tal punto que las autoridades decidieron modificar el horario de inicio. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un alerta advirtiendo entre un 40% y un 50% de probabilidades de precipitaciones para la franja de 12:00 a 14:00 horas. El pronóstico anticipa lluvias aisladas de intensidad moderada a fuerte, con alto riesgo de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.