Los Pumitas consiguieron un triunfo histórico tras vencer por primera vez a Nueva Zelanda El seleccionado nacional juvenil se impuso por 25 a 17 ante los Baby Blacks en Sudáfrica por la segunda jornada del torneo. El equipo logró reponerse de la caída en el debut y cerrará su participación frente a Australia.

El seleccionado argentino de rugby para menores de 20 años, conocido como Los Pumitas, logró este domingo una victoria sin precedentes al derrotar a Nueva Zelanda por 25 a 17. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship M20, se disputó en la ciudad sudafricana de Port Elizabeth y marcó el primer triunfo nacional frente a los Baby Blacks en la historia de esta categoría.

El conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda exhibió solidez y logró reponerse del traspié sufrido en la jornada inaugural del torneo, donde había caído por 48 a 21 ante el equipo local. A lo largo de todo el desarrollo del partido, el representativo albiceleste impuso condiciones y superó de manera contundente a una de las máximas potencias mundiales del rugby juvenil.

Las anotaciones para la victoria argentina llegaron mediante las conquistas de Federico Serpa, Luciano Avaca y Ramón Fernández Miranda, a lo que se sumó un try penal a favor del equipo nacional. Asimismo, Serpa fue el encargado de aportar un penal decisivo para mantener la diferencia en el marcador definitivo.

El resultado cobra mayor relevancia al observar los últimos antecedentes oficiales entre ambos combinados en este mismo certamen, los cuales habían finalizado con triunfos neozelandeses por 43 a 20 en la edición de 2024 y por un categórico 75 a 21 en 2025.

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Tras esta histórica recuperación, Los Pumitas finalizarán su participación en el campeonato el próximo sábado 9 de mayo. El encuentro se disputará desde las 9 de la mañana frente al seleccionado de Australia, nuevamente en las instalaciones de Port Elizabeth.