Franco Colapinto largará 14° en el GP de Mónaco El argentino, en un fin de semana donde no encontró el ritmo del auto, no pudo superar la Q2. Por su parte, el italiano volvió a brillar y largará primero.

Franco Colapinto no tuvo el inicio ideal y largará 14° en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El argentino no logró meterse en la Q3 tras marcar un tiempo de 1:13.995 y, en un circuito urbano en el que es complicado adelantar, deberá realizar una ardua tarea para sumar puntos en la carrera del domingo.

Su compañero Pierre Gasly, que partirá 9.º, marcó el corte en la segunda tanda con un registro de 1:13.762. El pilarense quedó eliminado por una diferencia de 0.233 segundos.

Por 43 milésimas, y con un tiempo de 1:12.051, Kimi Antonelli saldrá 1° tras quedar por encima de Verstappen y Hamilton.

Gabriel Bortoleto se accidentó con su Audi en el cierre de la Q1, algo que benefició al propio Colapinto y provocó que los dos pilotos de Haas queden eliminados (Esteban Ocon 17° y Oliver Bearman 19°). Esto es un golpe para sus aspiraciones en el campeonato y Alpine podría sacar más diferencia en la pelea de la mitad de tabla.

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El Gran Premio de Mónaco se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 (hora argentina) y tendrá un total de 78 vueltas.