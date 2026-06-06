Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular y se pierde el Mundial El futbolista de 27 años sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina de convocados por el entrenador Lionel Scaloni, que ahora analiza quién será su reemplazo.

Una noticia alteró el clima de la Selección argentina tras la práctica realizada el viernes en Texas, sede del amistoso de este sábado por la noche ante Honduras. El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular y quedó afuera del Mundial.

Aunque nunca acumuló demasiados minutos con la camiseta argentina, el jugador de 27 años terminó ganándose un lugar por su continuidad durante el ciclo y por el gran nivel que mostró en Olympique de Marsella. De hecho, su presencia prácticamente no estuvo en discusión cuando Scaloni armó la nómina de defensores.

Pero ahora, a raíz de su lesión, Lionel Scaloni analiza su reemplazo en el plantel de 26 convocados para la máxima cita de la FIFA, que deberá salir de la prelista entregada a mediados de mayo.

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, informó la AFA en sus redes sociales.

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En la nómina preliminar de 55 futbolistas, los zagueros incluidos que luego quedaron al margen de la lista definitiva fueron: Marcos Senesi (Bournemouth), Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta (River), Lautaro Di Lollo (Boca) y Zaid Romero (Getafe).

Senesi, que viene de cumplir una gran temporada en la Premier League, se perfila como el jugador con mayores chances de meterse en la Copa del Mundo junto con Martínez Quarta.

Los equipos participantes del Mundial pueden hacer modificaciones en su plantel por lesión hasta 24 horas antes del debut que, en el caso de Argentina, será el martes 16 de junio frente a Argelia.

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La Albiceleste será cabeza de serie del Grupo J. Tras el debut en el Kansas City Stadium, el 22 de junio chocarán ante Austria en el Dallas Stadium. Para cerrar, jugarán contra Jordania, también en el Dallas Stadium.