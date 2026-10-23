Franco Colapinto tendrá una sanción de diez posiciones en la carrera del domingo El piloto argentino deberá cumplir con una nueva penalización luego de que la escudería Alpine optó por modificar la unidad de control electrónica del monoplaza número 45.

Franco Colapinto tendrá que cumplir una sanción de diez posiciones en la grilla de la carrera del domingo luego del cambio de la unidad de control electrónica en su monozplaza y superar el límite permitido. La escudería Alpine tomó esta decisión luego de los problemas sufridos en el Gran Premio de Signapur.

De esta forma, el piloto oriundo de Pilar sufrirá otra sanción en la largada en el Gran Premio de los Estados Unidos. El equipo optó por cambiar la unidad por cuarta vez que modifica este componente. En la Fórmula 1 solo se permite hacerlo tres veces sin sufrir castigos por reglamento.

El argentino había adelantado este jueves: “Tuvimos problemas en Singapur y no es secreto. Habrá que cambiar algunas cosas y estamos viendo las penalizaciones que vendrán en el resto del año. A mí se me rompió un motor y con lo de la batería en Singapur son problemas que llevan a tener que penalizar. Están viendo cuántos puestos”.

De esta forma, con el desgaste de las pieza disponibles, el joven de 23 años ya estuvo obligado a cumplir una sanción de 10 puestos en la parrilla durante el Gran Premio de Baréin, que se disputó en Malasia. A pesar de esto, tuvo que abandonar tanto en la carrera principal como en la Sprint por fallas en los componentes.