Cuatro argentinos fueron elegidos entre las máximas figuras del hockey mundial Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz recibieron distinciones individuales en una temporada inolvidable para el deporte argentino.

El hockey argentino volvió a brillar a nivel internacional: cuatro representantes nacionales ganaron los FIH Hockey Stars Awards 2026, las principales distinciones individuales de la Federación Internacional de Hockey (FIH). Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz fueron reconocidos tras una temporada marcada por los títulos de Las Leonas y la medalla de bronce de Los Leones en el Mundial.

De los seis premios individuales entregados, cuatro quedaron en manos argentinas, en reconocimiento al rendimiento y al aporte de los jugadores a sus respectivos seleccionados.

Sofía Cairo, elegida Jugadora del Año

Con 23 años, Sofía Cairo recibió el premio a Jugadora del Año y se sumó a la lista de argentinas distinguidas, entre ellas Luciana Aymar, ganadora en ocho oportunidades. La delantera disputó 74 partidos internacionales con Las Leonas y convirtió seis goles.

Cairo fue protagonista de momentos decisivos, como el penal que definió la final del Mundial 2026 ante Países Bajos. También se destacó durante la Pro League 2025-26, donde fue elegida Jugadora del Partido en tres ocasiones, y en el Mundial, donde recibió esa distinción dos veces.

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Al agradecer el reconocimiento, destacó la constancia, el entrenamiento y el trabajo colectivo. Sostuvo que el premio no es únicamente individual, sino también de sus compañeras, del cuerpo técnico, de su familia y de todas las personas que la acompañaron en su carrera.

Tomás Domene hizo historia como Jugador del Año

Tomás Domene se convirtió en el primer integrante de Los Leones en ganar el premio a Jugador del Año. El delantero acumula 123 partidos internacionales y 103 goles con el seleccionado masculino.

En el Mundial 2026 fue elegido Mejor Jugador y máximo goleador del torneo, además de contribuir a la obtención de la medalla de bronce. También terminó como goleador de la temporada 2025-26 de la Pro League y fue distinguido como Figura del Partido en cuatro oportunidades.

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Domene, que también participó del Mundial de 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024, atribuyó el reconocimiento al crecimiento del equipo y a la dedicación diaria. Destacó que los logros individuales son posibles gracias al trabajo colectivo y al esfuerzo sostenido durante los últimos años.

Cristina Cosentino, la primera arquera argentina en ganar el premio

Cristina Cosentino fue elegida Arquera del Año y se convirtió en la primera argentina en obtener esa distinción. Con 87 presentaciones internacionales defendiendo el arco de Las Leonas, tuvo actuaciones determinantes en las principales competencias.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 fue protagonista de las definiciones por penales que le dieron el bronce a Argentina, una especialidad en la que volvió a sobresalir durante la final del Mundial 2026.

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La arquera destacó la importancia de la confianza de sus compañeras y el trabajo físico y mental que exige su puesto. Además, remarcó que el premio es el resultado de años de preparación, dedicación y constancia.

Zoé Díaz volvió a quedarse con el premio Rising Star

Con apenas 20 años, Zoé Díaz recibió el premio Rising Star del Año, destinado a las jóvenes figuras sub-21 del hockey internacional. La jugadora ya había obtenido esta distinción en 2024 y volvió a destacarse en una temporada que la consolidó como una de las promesas del hockey argentino.

Díaz suma 55 partidos internacionales y 13 goles con Las Leonas, además de un título mundial. En los Juegos Olímpicos de París 2024 obtuvo el bronce y se convirtió, con 18 años, en la medallista olímpica más joven de Argentina. En el Mundial de 2026 también fue elegida mejor jugadora juvenil.

Tras recibir el premio, valoró el año vivido junto al seleccionado y destacó el apoyo de sus compañeras. Aseguró que el reconocimiento representa un impulso para seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos.