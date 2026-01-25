Juan Foyth se rompió el tendón de Aquiles y es la primera baja confirmada para el Mundial 2026 El defensor del Villarreal sufrió una grave lesión durante el partido contra el Real Madrid. Deberá ser operado y los tiempos de recuperación lo dejan afuera de la cita en Norteamérica. Scaloni pierde a una pieza clave por su polifuncionalidad.

La Selección Argentina recibió este fin de semana la noticia que nadie quería escuchar: las alarmas que se encendieron en España terminaron confirmando el peor escenario. Juan Foyth, campeón del mundo y una de las variantes defensivas más valoradas por Lionel Scaloni, sufrió la rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo y se convirtió en la primera baja oficial del equipo nacional de cara al Mundial 2026.

El incidente ocurrió durante el encuentro entre el Villarreal y el Real Madrid. Apenas transcurrían 20 minutos de juego cuando el defensor, capitán del “Submarino Amarillo”, cayó al césped en una jugada desafortunada y sin contacto con ningún rival. Los gestos de dolor anticipaban la gravedad del cuadro, que fue ratificado horas más tarde por el parte médico oficial del club español, indicando que el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica inminente.

Una carrera marcada por la resiliencia

Esta lesión representa un golpe anímico devastador para el futbolista de 28 años, quien venía luchando para recuperar su mejor nivel tras un largo historial médico. Foyth ya había superado dos lesiones graves previas —una en los ligamentos de la rodilla izquierda y una doble operación de hombro derecho— que lo mantuvieron alejado de las canchas durante casi un año, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.

Un problema para Scaloni

La ausencia de Foyth impacta directamente en la planificación del cuerpo técnico. Lionel Scaloni lo consideraba una pieza estratégica debido a su versatilidad para cubrir tanto el puesto de lateral derecho como el de marcador central.

El ex Estudiantes de La Plata había logrado volver a la consideración del entrenador en los últimos meses, sumando minutos en las Eliminatorias Sudamericanas y siendo titular en el reciente amistoso ante Angola, donde completó los 90 minutos, demostrando que estaba listo para pelear por un lugar en la lista final. Hoy, el sueño mundialista de Foyth queda trunco, obligando a la Selección a buscar nuevas alternativas en el fondo.