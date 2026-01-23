Tarucas vs. Dogos XV: choque de franquicias en el Lawn Tennis para calentar motores La "Fuerza del Norte" se prepara para el Súper Rugby Américas 2026 con un amistoso de alto nivel ante el conjunto cordobés. El partido será el viernes 6 de febrero en el Parque 9 de Julio. Además, el club lanzó la venta de abonos para la temporada.

El rugby profesional vuelve a encender las luces en Tucumán. De cara al inicio de una nueva edición del Súper Rugby Américas, la franquicia Tarucas anunció un exigente partido de preparación ante Dogos XV. El duelo entre dos de las cuatro franquicias argentinas que participarán del certamen continental se disputará el próximo viernes 6 de febrero, a las 18:30 horas, en el estadio del Tucumán Lawn Tennis Club.

Este encuentro servirá como una prueba de fuego para medir el nivel del equipo norteño antes de la competencia oficial. Cabe destacar que este cruce tendrá revancha por los puntos muy pronto: ambos equipos volverán a verse las caras en la primera rueda del torneo el 4 de marzo, nuevamente en suelo tucumano.

Las entradas para el amistoso ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse de manera digital a través del portal tarucas.entradanet.com.

Se lanzó la campaña de abonos 2026

Pensando en el acompañamiento de los hinchas durante toda la temporada, la franquicia del norte oficializó la venta del “Bono Tarucas” con beneficios exclusivos y dos categorías disponibles:

Abono Socio Platea: Incluye siete entradas generales, una camiseta oficial (a elección entre naranja, negra o azul), una gorra de Tarucas, “fast pass” (ingreso rápido) al estadio y un 20% de descuento en la tienda oficial.

Abono Socio General: Contempla siete entradas generales, una camiseta oficial (naranja o negra) y el beneficio de “fast pass” al estadio.

Ambos paquetes ya se pueden gestionar a través de la misma plataforma web de venta de entradas.