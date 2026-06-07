Gran Premio de Mónaco: tras una carrera accidentada, Franco Colapinto terminó 15° y no pudo sumar puntos El piloto argentino sufrió una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad en el pit lane. Kimi Antonelli se quedó con la victoria, sumando su quinto triunfo al hilo, mientras que Lewis Hamilton e Isack Hadjar completaron el podio.

El mítico trazado urbano del Gran Premio de Mónaco fue el escenario de una jornada compleja para Franco Colapinto. En una carrera accidentada y marcada por las exigencias propias del principado, el piloto argentino no logró meterse en la zona de puntuación y finalizó en la 15° posición, cerrando un fin de semana que se le hizo cuesta arriba.

Las chances de Colapinto de avanzar en el ajustado pelotón se vieron seriamente truncadas por un error reglamentario. Las autoridades de la prueba le impusieron una sanción de cinco segundos tras comprobar que excedió el límite de velocidad permitido durante su paso por el pit lane (calle de boxes).

Por el contrario, la otra cara de la moneda dentro de la escudería la protagonizó su compañero de equipo, Pierre Gasly. El piloto francés logró sortear las complicaciones del circuito callejero y cruzó la meta en una meritoria 7° posición, rescatando puntos valiosos.