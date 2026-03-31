Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine El piloto argentino confirmó que el próximo 26 de abril girará con un monoplaza de Alpine en la Capital Federal. El evento marcará el regreso de la máxima categoría a la ciudad tras 14 años de ausencia e incluirá sectores gratuitos y accesos VIP.

La locura por la Fórmula 1 en Argentina suma un nuevo hito espectacular. El piloto Franco Colapinto será el gran protagonista de un histórico “Road Show” que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo.

Según información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, prometiendo una jornada inolvidable para los miles de fanáticos tuercas.

El auto: un motor V8 por las calles porteñas

Para esta exhibición de alto voltaje, el argentino (que actualmente transita su tercera temporada en la categoría reina) se subirá a una verdadera joya de la ingeniería automotriz. Colapinto conducirá un E20 de la temporada 2012, un vehículo impulsado por un potente motor Renault V8, el cual estará completamente ploteado con el branding y los colores oficiales del equipo Alpine.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, confesó Colapinto, visiblemente emocionado por el anuncio. “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, agregó. MIRA TAMBIÉN Cambio de horario para el amistoso entre Argentina y Zambia y entradas aún disponibles

De la exhibición en 2024 a la consolidación en la F1

El vínculo de Colapinto con el público argentino en las calles tiene un antecedente muy especial. La última vez que el piloto de Pilar realizó una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando aún competía en la Fórmula 2. En aquella oportunidad, recorrió distintos puntos de Buenos Aires a bordo de un auto clásico y brindó una multitudinaria conferencia de prensa en Costa Salguero.

Apenas unos días después de aquel evento, se confirmaba su histórico ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams, desatando una verdadera revolución deportiva que hoy lo tiene consolidado en la parrilla.

Cómo será el evento: accesos y sectores

La organización del Road Show diagramó una propuesta con opciones para todos los públicos, buscando que el evento sea masivo pero conservando alternativas para quienes busquen una experiencia preferencial:

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