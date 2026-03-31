La locura por la Fórmula 1 en Argentina suma un nuevo hito espectacular. El piloto Franco Colapinto será el gran protagonista de un histórico “Road Show” que se llevará a cabo el próximo 26 de abril en las calles del barrio porteño de Palermo.
Según información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo a la Ciudad de Buenos Aires después de 14 años, prometiendo una jornada inolvidable para los miles de fanáticos tuercas.
El auto: un motor V8 por las calles porteñas
Para esta exhibición de alto voltaje, el argentino (que actualmente transita su tercera temporada en la categoría reina) se subirá a una verdadera joya de la ingeniería automotriz. Colapinto conducirá un E20 de la temporada 2012, un vehículo impulsado por un potente motor Renault V8, el cual estará completamente ploteado con el branding y los colores oficiales del equipo Alpine.
“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, confesó Colapinto, visiblemente emocionado por el anuncio. “Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, agregó.
De la exhibición en 2024 a la consolidación en la F1
El vínculo de Colapinto con el público argentino en las calles tiene un antecedente muy especial. La última vez que el piloto de Pilar realizó una exhibición de este estilo en el país fue en 2024, cuando aún competía en la Fórmula 2. En aquella oportunidad, recorrió distintos puntos de Buenos Aires a bordo de un auto clásico y brindó una multitudinaria conferencia de prensa en Costa Salguero.
Apenas unos días después de aquel evento, se confirmaba su histórico ascenso a la Fórmula 1 para reemplazar al estadounidense Logan Sargeant en la escudería Williams, desatando una verdadera revolución deportiva que hoy lo tiene consolidado en la parrilla.
Cómo será el evento: accesos y sectores
La organización del Road Show diagramó una propuesta con opciones para todos los públicos, buscando que el evento sea masivo pero conservando alternativas para quienes busquen una experiencia preferencial:
- Sector abierto y gratuito: Espacios de libre acceso delimitados para que el público general pueda disfrutar de cerca del paso del monoplaza.
- Sectores exclusivos: Áreas con venta de entradas que incluirán Fan Zone, Grandstands (tribunas) y Hospitality, ofreciendo vistas privilegiadas y accesos diferenciados a la pista.
- Entretenimiento y boxes: Dentro del Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. Además, quienes adquieran el pase de Hospitality tendrán el beneficio de realizar “Garage Tours”, con acceso exclusivo a la zona de boxes para ver el detrás de escena del equipo.