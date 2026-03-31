Cambio de horario para el amistoso entre Argentina y Zambia y entradas aún disponibles El encuentro de este martes en La Bombonera se retrasó 15 minutos del inicio anunciado originalmente. Transmite El Ocho TV. Los precios para ver jugar a Messi por última vez en Argentina con la camiseta albiceleste.

En las últimas horas, la AFA informó un cambio en el horario del partido amistoso de la Selección Argentina ante Zambia, el último en suelo argentino antes del Mundial. El encuentro se jugará este martes en La Bombonera un poco más tarde de lo pautado, a las 20.30, en lugar de a las 20.15 y lo podes ver por la pantalla de El Ocho TV.

Al margen del horario, se informó que aún quedaban entradas disponibles para acompañar a Lionel Messi y compañía en la cancha de Boca. Los precios se mantienen en línea con el amistoso ante Mauritania: las populares parten desde 90.000 pesos, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzan los 490.000 pesos, con diferentes opciones intermedias.

Además del fútbol, la jornada contará con shows de Rodrigo Tapari y Los Totora, junto a otros artistas invitados.

De esta manera, la Scaloneta se despedirá del público local con un evento completo, a la espera de llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo 2026

MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto hará una exhibición en Buenos Aires con un auto de Alpine

La necesidad de mostrar “otra versión”

El clima interno exige una mejora. La Selección viene de un triunfo ajustado por 2 a 1 frente a Mauritania, en un partido que dejó un sabor amargo. Si bien los dirigidos por Scaloni dominaron la primera mitad (con goles de Enzo Fernández y Nico Paz), en el complemento el equipo se desdibujó y terminó sufriendo ante una selección de tercer orden, que logró el descuento en el último minuto a través de Jordan Lefort.

Buscando ajustar detalles, al día siguiente de ese choque, el plantel disputó un ensayo informal a puertas cerradas contra la Selección Sub-20, logrando una victoria por 1-0 gracias a un tanto del delantero del Palmeiras, José Manuel López.

Consciente de que la imagen no fue la mejor, Lionel Scaloni fue autocrítico en la conferencia de prensa previa al duelo de esta noche y anticipó el regreso de los habituales titulares:

MIRA TAMBIÉN Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino

“Van a jugar la mayoría de los que conocemos porque es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, se vendrán los cambios para ver a los chicos… Nosotros tenemos que mostrar otra versión y es una buena oportunidad”.

La gran incógnita: ¿Juega Messi desde el arranque?

La principal duda en el armado del once inicial gira en torno a la presencia del capitán. Aún no está definido si Lionel Messi será titular para liderar al equipo desde el minuto cero o si, por el contrario, el cuerpo técnico decidirá resguardarlo e ingresará desde el banco de suplentes, tal como ocurrió en el cruce frente a Mauritania.

Lo que sí es seguro es que la base del equipo estará conformada por aquellos nombres que brillaron en Qatar 2022, buscando consolidar el funcionamiento antes de meterse de lleno en el Grupo J del Mundial 2026, donde Argentina competirá contra Argelia, Austria y Jordania.

MIRA TAMBIÉN Los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque también estarían involucrados en arreglo de partidos

La ficha del partido

Datos del Encuentro Detalles Día y Hora Hoy (Martes), a las 20:15 hs Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Árbitro Alexis Herrera (Venezuela) Televisación Telefe y DSports

Las probables formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.