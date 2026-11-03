Horarios confirmados para la fecha 16: Boca, Argentinos y Rosario Central definen al campeón de la tabla anual La Liga Profesional anunció el cronograma de una jornada decisiva. Los tres aspirantes al título jugarán en simultáneo el sábado a las 17:30. Además, el fin de semana —atravesado por la visita del papa León XIV— definirá los últimos clasificados a los playoffs.

La Liga Profesional de Fútbol oficializó el cronograma de partidos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, una jornada que promete ser apasionante ya que definirá al flamante campeón de la tabla anual. Los tres equipos que llegan con chances matemáticas de dar la vuelta olímpica son Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Para garantizar la equidad deportiva, las autoridades dispusieron que los tres encuentros decisivos se disputen en simultáneo el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 17:30. Por la Zona A, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera. En paralelo, por la Zona B, Rosario Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito, y Argentinos Juniors se medirá ante Huracán en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Más allá de la lucha por el campeonato, la fecha 16 también será determinante para definir los últimos boletos a los playoffs de la competencia. Actualmente, restan definirse tres clasificados en la Zona A (cuyos partidos clave se solaparán el viernes a las 19:00) y otros dos cupos en la Zona B.

El desarrollo de esta crucial jornada futbolística tendrá un contexto particular, ya que estará fuertemente marcada por el despliegue de seguridad y la atención mediática que genera la llegada del papa León XIV a la Argentina, cuyo arribo está previsto para el domingo.

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El cronograma completo de la fecha 16:

Jueves 5 de noviembre

15:00 | Aldosivi – River Plate (Zona B)

19:15 | Gimnasia de La Plata – Belgrano (Zona B)

Viernes 6 de noviembre

15:00 | Barracas Central – Racing Club (Zona B)

19:00 | San Lorenzo – Platense (Zona A)

19:00 | Independiente – Deportivo Riestra (Zona A)

19:00 | Unión – Vélez Sarsfield (Zona A)

22:00 | Tigre – Sarmiento (Zona B)

22:00 | Banfield – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 7 de noviembre

15:00 | Gimnasia de Mendoza – Independiente Rivadavia (Interzonal)

15:00 | Talleres – Estudiantes de La Plata (Zona A)

17:30 | Argentinos Juniors – Huracán (Zona B)

17:30 | Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

17:30 | Boca Juniors – Defensa y Justicia (Zona A)

Domingo 8 de noviembre