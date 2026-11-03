Jesús Owono, devastado por la muerte de Jesús de Miguel: busca pedir disculpas en privado El arquero del Andorra estuvo involucrado en el choque fatal que terminó con la vida del delantero del Tenerife.

La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español y dejó especialmente afectados a los protagonistas del encuentro entre el CD Tenerife y el Andorra FC. Entre ellos se encuentra el arquero Jesús Owono, de 25 años, quien participó en la acción que provocó el traslado del delantero al hospital.

El Andorra expresó públicamente su dolor por el fallecimiento y envió sus condolencias a la familia, los compañeros y los allegados del futbolista. Mientras tanto, la delegación del equipo siguió de cerca las noticias sobre su estado durante el regreso a Andorra. El director deportivo, Jaume Nogués, y un integrante del cuerpo médico mantuvieron contacto con el Tenerife para conocer su evolución.

Jesús Owono se puso a llorar y rezar en el vestuario tras lo ocurrido

El impacto emocional en el arquero fue evidente desde el final del partido. Según trascendió, Owono permaneció en el vestuario llorando y rezando, mientras intentaba asimilar lo sucedido. Tras abandonar el campo, además, recibió insultos de algunos aficionados, que llegaron a gritarle “asesino”.

En las redes sociales también fue blanco de numerosos mensajes ofensivos, por lo que terminó cerrando su cuenta de Instagram. Desde su entorno, en tanto, defendieron su calidad humana y remarcaron que nunca tuvo intención de lastimar al delantero.

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Antes de conocerse la muerte de De Miguel, el guardameta tenía previsto comunicarse en privado con el futbolista y sus familiares para pedirles disculpas, expresarles su apoyo y ponerse a disposición. Desde el club señalaron que quería dirigirse primero a ellos antes de realizar cualquier declaración pública.

El fallecimiento cambió por completo ese escenario y dejó al plantel del Andorra profundamente afectado, mientras la institución prepara nuevas comunicaciones sobre lo ocurrido.