Joaquín Cisneros, el tucumano de 21 años que se consagró campeón sudamericano de tiro El tirador tucumano se quedó con el campeonato individual de mayores en foso olímpico y también ganó la prueba por equipos. Ahora viajará a Brasil para competir en el Mundial de tiro a la hélice y luego buscará una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Con apenas 21 años, el tucumano Joaquín Cisneros se consagró campeón sudamericano individual de mayores en tiro deportivo durante el certamen disputado en Buenos Aires. El deportista también obtuvo el título por equipos, en una actuación destacada que lo ubicó entre los principales protagonistas de la competencia.

La definición individual fue exigente y tuvo como rival al experimentado tirador peruano Francisco Boza, de 62 años. Tras ubicarse entre los seis mejores y clasificarse para la final, Cisneros consiguió 26 aciertos, dos más que su contrincante, y se quedó con el primer puesto. El jujeño Nicolás Clady completó el podio en el tercer lugar.

El campeonato estuvo condicionado por el viento y la lluvia, factores que exigieron precisión y concentración a los competidores. Pese a las dificultades climáticas, el representante tucumano logró mantener su rendimiento y sumó otro título en la prueba por equipos, junto a Pedro Núñez de Arco y Federico Martín, según la información del certamen.

Tras su consagración en Buenos Aires, Cisneros se prepara para viajar a Brasil, donde participará del Mundial de tiro a la hélice junto a su papá. La competencia internacional se extenderá hasta el 10 de noviembre y representará un nuevo desafío para el joven deportista, que continúa sumando experiencia en torneos de alto nivel.

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La agenda internacional también incluye el Campeonato de las Américas, que se disputará en Lima, Perú. Allí buscará competir por una de las plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Con dos títulos sudamericanos en su haber, Cisneros afrontará los próximos compromisos con el objetivo de consolidar su trayectoria y representar a Tucumán en el ámbito internacional.