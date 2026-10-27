Mbappé pidió perdón a China tras la polémica con el meme de Mao Zedong El francés emitió un comunicado en tres idiomas luego de la polémica que se generó en las últimas horas por un fotomontaje con su cara y la de Mao.

Kylian Mbappé pidió disculpas luego de la polémica que se armó cuando dijo que le causaban gracia los memes que lo comparan con Mao Zedong, al que calificó de “dictador chino”. Tal fue el malestar en el país asiático, que decidieron suspender las transmisiones de LaLiga en la televisión estatal.

El delantero francés, que acutalmente se desempeña en el Real Madrid, emitió un comunicado oficial en tres idiomas (chino, francés e inglés) en el que pidió perdón a los chinos.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado como Mao. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo”, explicó el futbolista.

El delantero madridista cierra su comunicado con una disculpa y un mensaje de respeto hacia el país asiático: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”.

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La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una reciente entrevista por su ‘meme’ favorito, declarara: “Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”.

Aunque el futbolista no mencionó especíicamente a ningún dirigente, en los últimos meses se había popularizado en redes sociales una imagen que muestra su rostro superpuesto a un retrato del exlíder chino Mao Zedong.

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