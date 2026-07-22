La AFA desmintió que Claudio Tapia y Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos La entidad aseguró que el documento difundido en las últimas horas está dirigido a un tercero y negó que sus autoridades deban declarar o que se hayan incautado dispositivos electrónicos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones periodísticas que aseguraban que el presidente de la entidad, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, habían sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos. Según explicó la institución, el documento al que hicieron referencia diversas publicaciones no constituye una citación dirigida a ninguno de sus dirigentes.

De acuerdo con la aclaración, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está destinada a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA. En ese sentido, la entidad sostuvo que es “absolutamente falso” afirmar que Tapia o Toviggino hayan sido convocados por la Justicia estadounidense o que se les hayan incautado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Además, remarcó que el documento no dispone ninguna medida personal contra ambos dirigentes ni les impone obligación procesal alguna.

Por último, la AFA advirtió que la difusión de información inexacta o tergiversada genera desinformación y perjudica el honor y la imagen de las personas e instituciones involucradas. En el comunicado, exhortó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información que no esté respaldada por los hechos y anunció que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere correspondientes frente a la difusión de noticias falsas o manifiestamente engañosas.

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